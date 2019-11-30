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影／短短10天 苗栗海岸接連發現3隻死亡海豚

2019-11-30 15:05聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮外埔漁港北堤附近的海灘昨天下午又發現一隻死亡鯨豚，海巡人員與中華鯨豚協會聯繫，初步認定死亡鯨豚為瓶鼻海豚，將於明天解剖採樣，釐清死因；從11月19日在通霄新埔海岸發現一隻瓶鼻海豚死亡，迄今短短10天，苗栗海岸已接連出現3隻死亡海豚。

海巡署第四巡防區指揮部昨天下午4點接獲民眾通報，在距外埔港北堤約300公尺處的海岸發現死亡鯨豚，外埔安檢所及龍港巡邏站人員趕往現場，所長林義家到場發現擱淺在海岸的鯨豚已明顯死亡，經丈量，死亡鯨豚體長約265公分、寬60公分。

海巡人員維持現場狀況，並將死亡鯨豚照片傳送至中華鯨豚協會辨識，確認品種為瓶鼻海豚，先實施就地掩埋，預定於12月1日由協會派員前來採樣。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，海巡署平時積極海洋生態保育，投入海洋事務相關工作，民眾如於岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物有受傷需救護，請立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將立即趕往救援，維護海洋生態。

今年11月以來，後龍鎮海寶溝海岸接連發現2隻綠蠵龜死亡，19日在通霄新埔海岸發現1隻瓶鼻海豚死亡，23日在後龍海寶溝又發現1隻死亡鯨豚，且是瀕絕品種、數量稀少的江豚，不料昨天下午後龍外埔又見瓶鼻海豚死亡，短短約10天已接連發現3隻死亡海豚，引起民眾議論。

苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／...
苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／海巡署第三岸巡隊提供
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苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／...
苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／海巡署第三岸巡隊提供
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苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／...
苗栗縣外埔港北堤附近海岸昨天下午4點又發現一隻死亡鯨豚，確認品種為瓶鼻海豚。圖／海巡署第三岸巡隊提供
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鯨豚海巡署海豚

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