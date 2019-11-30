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台南小東、民族地下道施工 交通管制報你知

2019-11-30 13:35聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

鐵道局中工處辦理台南市區鐵路地下化計畫工程「小東路地下道」第3階段工程，今天下午1時起施工，工期約4個月，民族路（四維）地下道將於12月2日上午9時起至明年11月9日分階段施工，台南市警一分局交通管制計畫出爐，呼籲施工期間請用路人配合現場指揮人員交通管制措施，遵守交通規則，提早改道及依照交通維持設施通行。

警方指出，小東路地下道第3階段交通維持改道後施工，施工範圍封閉區域為原西向東南側快車道，東西行雙向快車道向北調整布設，雙向混合車道則維持不變動，行人部分改由北側人行地下道雙向通行。警方表示，

由於小東地下道受路寬縮減影響且上、下班交通尖峰車流量多，建議可提前改道行駛開元路、東豐路、北門路。

另外，民族路（四維）地下道將於12月2日上午9時起至明年11月9日分階段施工，第一階段縮減1車道施工，民族路（四維）地下道車道縮減，建議可提前改道行駛開元路陸橋、東豐路、青年路平交道、東門陸橋。

第一分局呼籲，施工期間請用路人配合現場指揮人員交通管制措施，遵守交通規則，提早改道及依照交通維持設施通行。警方也將於上、下班時段加強掌握該處車流，並適時利用警廣託播提醒用路人。

小東路地下道封閉區域為原西向東南側快車道，東西行雙向快車道向北調整布設，雙向混合...
小東路地下道封閉區域為原西向東南側快車道，東西行雙向快車道向北調整布設，雙向混合車道則維持不變動，行人部分改由北側人行地下道雙向通行。記者邵心杰／翻攝
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台南市民族路（四維）地下道將於12月2日上午9時起至明年11月9日分階段施工，交...
台南市民族路（四維）地下道將於12月2日上午9時起至明年11月9日分階段施工，交通管制計畫出爐。記者邵心杰／翻攝
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