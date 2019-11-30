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苗栗史上第一次 節電參與式預算 邀你提出節電創意提案

2019-11-30 11:15聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

對「節電」有任何想法嗎？苗栗縣工商發展處鼓勵民眾參與公共事務，首次推動「節電」結合「參與式預算」，藉由國發會「公共政策參與平台」投票決定「節電創意提案」，落實「自己的預算，自己決定」，舉辦說明會、工作坊，邀請大家一同來提案。

「全栗節電˙苗準提案」苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，昨起一連舉辦3場節電參與式說明會，邀請大家一起來節電，「自己的預算自己決定，自己的電自己省」。

苗栗縣議員陳光軒積極推動參與式預算概念，他說，這是苗栗縣歷史上第一次，參與式預算推動就是必須改變傳統權力結構的預算分配，促成廣泛參與，讓平常無法分配資源的弱勢，有效的分配到資源，實現社會正義。

黃智群說，節電參與式預算推動，縣府申請經濟部能源局申請補助中，關於住商節電計畫的「因地制宜」計畫方案，苗栗縣用電情況已住宅用電為大宗，縣府去年爭取中低收入戶的節能家電汰換補助，獲得不錯回響，節電又能照顧弱勢，今年結合節電與參與式預算概念推動。

黃智群說，節電參與式預算說明會告訴民眾，節電參與式預算精神與做法「闖五關」，第一關，喚起大家對於節電重視、了解參與式預算目的；第二關則是招募志工，志工培訓。第三關，最重要的，舉辦工作坊，跨世代一起腦力激盪，提出方案討論，只要年滿16歲以上，在苗栗居住、就業、就學的民眾都可參與提案。 

第四關則是將大家提出的方案，放在網路或紙本公開展出，讓民眾了解提案內容。第五關，預計明年4月票選，將最多人投票的提案，實施落實生活。

昨起一連3天舉辦說明會，昨第一場在苗栗市、今天在苗北藝文中心，12月1日上午8點半國立苑裡高中舉辦。參加說明會的88歲的陳伯伯說，以前認為預算就是要經過財政的審核，參與式預算概念跟以前完全不同。也有年輕人認為，透過參與式預算，透過民眾提案，讓政府了解民眾的想法。

苗栗縣政府工商發展處長黃志群（站者）說明節電參與式預算「闖五關」，舉辦說明會是第...
苗栗縣政府工商發展處長黃志群（站者）說明節電參與式預算「闖五關」，舉辦說明會是第一關，邀請大家參與「自己的預算自己決定，自己的電自己省」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員陳光軒（站者）參加節電參與式預算說明會，這是苗栗史上第一次，參與式預算...
苗栗縣議員陳光軒（站者）參加節電參與式預算說明會，這是苗栗史上第一次，參與式預算推動，促成廣泛參與，讓平常無法分配資源的弱勢，有效的分配到資源，實現社會正義。記者劉星君／攝影
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節電苗栗縣

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