苗栗史上第一次 節電參與式預算 邀你提出節電創意提案

2019-11-30 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



對「節電」有任何想法嗎？苗栗縣工商發展處鼓勵民眾參與公共事務，首次推動「節電」結合「參與式預算」，藉由國發會「公共政策參與平台」投票決定「節電創意提案」，落實「自己的預算，自己決定」，舉辦說明會、工作坊，邀請大家一同來提案。

「全栗節電˙苗準提案」苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，昨起一連舉辦3場節電參與式說明會，邀請大家一起來節電，「自己的預算自己決定，自己的電自己省」。

苗栗縣議員陳光軒積極推動參與式預算概念，他說，這是苗栗縣歷史上第一次，參與式預算推動就是必須改變傳統權力結構的預算分配，促成廣泛參與，讓平常無法分配資源的弱勢，有效的分配到資源，實現社會正義。

黃智群說，節電參與式預算推動，縣府申請經濟部能源局申請補助中，關於住商節電計畫的「因地制宜」計畫方案，苗栗縣用電情況已住宅用電為大宗，縣府去年爭取中低收入戶的節能家電汰換補助，獲得不錯回響，節電又能照顧弱勢，今年結合節電與參與式預算概念推動。

黃智群說，節電參與式預算說明會告訴民眾，節電參與式預算精神與做法「闖五關」，第一關，喚起大家對於節電重視、了解參與式預算目的；第二關則是招募志工，志工培訓。第三關，最重要的，舉辦工作坊，跨世代一起腦力激盪，提出方案討論，只要年滿16歲以上，在苗栗居住、就業、就學的民眾都可參與提案。

第四關則是將大家提出的方案，放在網路或紙本公開展出，讓民眾了解提案內容。第五關，預計明年4月票選，將最多人投票的提案，實施落實生活。