山坡地範圍檢討變更 苗栗縣劃出2185公頃、2萬多筆土地

2019-11-30 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府有鑒於山坡地範圍因現況地形地物環境與原畫定時間相隔30多年，縣府在4年前向中央建議應通盤檢討。農委會推動，苗栗縣列為108年度全國第一批「山坡地範圍檢討變更計畫」公告縣市，全縣山坡地面積減少約2185公頃，畫出2萬4814筆土地為非山坡地，通霄鎮畫出745公頃最多，竹南鎮389公頃次之，苗縣山坡地面積從88％降為86％。

苗栗縣土地面積18萬2031公頃，山坡地面積15萬9335公頃，水利處指指出，山坡地範圍原在民國69年第1次公告，因地籍重測及圖資數位化後分別於86及98年重新公告。

縣府有鑒於山坡地範圍因現況地形地物環境便利且與原劃定時間相隔30餘年且目前測量科技進步應更精準地檢討劃設範圍，4年前曾向中央建議應通盤檢討，經府會協力、立委取，農業委員會推動，108年度苗栗縣列為全國第一批「山坡地範圍檢討變更計畫」公告縣市，另外還有基隆與台東縣。

苗栗縣山坡地範圍檢討變更計畫後，農委會在今年11月22日公告檢討後界址圖，核定苗栗縣畫出、畫入部分山坡地，通霄鎮等12鄉鎮，共畫入山坡地約17公頃，畫出約2201公頃，苗栗縣山坡地範圍面積減少約2185公頃、檢討79個地段、畫出2萬4814多筆土地為非山坡地。

苗栗縣的山坡地面積從88％，經此次檢討，山坡地面積變成86％，通霄鎮畫出754公頃為最多，竹南鎮389公頃次之；苗栗縣農業縣，山坡地被畫出後，不受水土保持法規範，以竹南鎮來說，有些地段是工業用建築用地，畫出山坡地後，開發限制變少。

對農民來說，山坡地範圍全面翻土種薑、種菜都需簡易水土保持申報，畫出後對農民耕作免除繁瑣申請程序，且部分開發行為如需要繳納「山坡地開發利用回饋金」，以往山坡地農地可能幾萬元，建築用地動輒數10萬。案件複雜需委託專業人士代辦，代辦費用也是數萬元起跳，畫出後對民眾是利多，縮短將近4、5個月時程，對苗栗縣的整體經濟發展是重大深遠影響。

水利處指出，雖然畫出山坡地範圍，畫出後的土地回歸一般土地管制，土地使用管制方面有區域計畫法及非都市土地使用管制規則等土地法規，排水有水利法的「逕流分擔與出流管制」以及非都市土地開發審議作業規範「整地排水計畫」，開發建築也有建築技術規則「建築基地保水或建築物雨水貯留」等管制。