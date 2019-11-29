鄉長逝 妻代理 西湖、銅鑼有前例

2019-11-29 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣第13屆西湖鄉長楊秀瑕、銅鑼鄉長張正秋21年前同時當選，成為縣內有史以來第一批女性鄉鎮市首長。巧合的是，楊秀瑕的丈夫古木賢前年4月在第17屆鄉長任內病故，張正秋的丈夫謝其全去年初也在鄉長任內過世，兩位女性前鄉長都相繼接下代理鄉長職務，為丈夫留下的建設遺願繼續打拚。

古木賢曾任西湖鄉第11、12屆鄉長，卸任後妻子楊秀瑕也獲得鄉民支持當選鄉長，當年「夫妻交棒」創下縣內鄉鎮市長選舉的首例，古木賢後來又回鍋當選第17屆鄉長；張正秋20多歲就從政，從代表、主席到選上鄉長，丈夫謝其全後來擔任第16、17屆銅鑼鄉長，算起來從政資歷比妻子還晚。

兩鄉毗鄰的西湖、銅鑼同屬西湖溪流域，楊秀瑕、張正秋先後遭遇痛失伴侶的打擊，在治喪事宜過後，都取代縣府原先派代的鄉長人選，接下代理鄉長職務，接續丈夫未了的任期。

苗栗縣西湖鄉第13屆鄉長楊秀瑕，丈夫古木賢在第17屆鄉長任內過世，由她代理西湖鄉長1年6個月。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

古木賢因罹患大腸癌病逝，去世前一個月仍不時回鄉公所工作，心懸鄉內重大建設案，包括第二座納骨塔、行政大樓遷建、改建老舊龍壽橋等工程計畫，楊秀瑕代理後，除了這些重大工程持續爭取推動，她也額外爭取其他建設經費達3千萬元，本屆鄉長選舉她放棄爭取連任，目前在苗栗縣工業策進會任職組長。

苗栗縣銅鑼鄉第13屆鄉長張正秋，丈夫謝其全在第17屆鄉長任內過世，也由她代理鄉長9個月。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

謝其全過世時，張正秋時任銅鑼鄉農會理事長，任期還有3年，但她選擇放棄農會職務，承擔僅剩9個月的代理鄉長任務，盼完成丈夫生前爭取推動的前瞻計畫工程、2座社區活動中心、工業區大排等建設，本屆選舉她也放棄參選連任鄉長或參選縣議員，目前擔任立委陳超明銅鑼服務處主任。