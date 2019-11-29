交通便捷 沙崙產業園區開工
桃園市沙崙產業園區昨舉行開工典禮，由市長鄭文燦等人持鏟動土，園區往返桃園國際機場及台北港交通快速便捷，發展倉儲物流具潛力，而且土地全採協議價購而非徵收，預計110年9月竣工，提供物流廠商進駐，創造1千多個就業機會，帶動物流產業鏈發展。
鄭文燦表示，沙崙產業園區位在中油沙崙油庫旁，經台61線西濱快速公路15分鐘可達桃園國際機場，離台北港僅約25分鐘車程，更緊鄰桃26線和桃25線道路，交通非常便捷；園區土地全採取協議價購，提供地主及三七五租約耕作人合宜補償，經濟部政務次長曾文生也讚許此作法，曾文生說，從未看過開發案私有地全以協議價購，非常期待未來發展。
沙崙產業園區開發面積約28.36公頃，完成後可提供17公頃產業用地，區內規畫設置太陽能發電及智慧儲能等系統，打造綠能產業園區，鄭文燦說，台灣花卉、觀賞魚類等都相當有競爭力，因此與農委會規畫設置桃園農業物流園區，打造農漁產品冷鏈物流中心；農委會主委陳吉仲表示，兩園區可合作提供農漁產品檢疫、貨運一條龍服務，帶動台灣農業發展。
桃園持續推動的產專區共有9個，其中大園區除沙崙產業園區，還有桃園航空城及智慧紡織園區，皆利用桃園國際機場地利之便帶動地方發展，市府採廠商需建廠完成才能登記產權的模式，避免工業用地囤積轉售。
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