桃園殯儀園區新蓋停車場 大有地區立體停車場今動工

2019-11-29 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市政府因應地方停車空間不足，爭取交通部公路總局前瞻計畫補助，連同市府預算共5.35億元，今天下午在桃園區殯葬園區進行「大有地區立體停車場新建工程」動土典禮，興建地下3層、地上4層RC構造建物，預計110年6月完工，未來將提供413席汽車位、146席機車位。

市長鄭文燦說，桃園地區目前僅有1座大型殯葬所，且園區禮廳數量也較少，為避免影響民眾使用，生命紀念園區調整計畫採分階段推動，現階段利用桃園殯葬所原本簡易停車場用地，闢建大有地區立體停車場，總經費約5.35億元，雖公路總局一度評估此停車場屬性不同，但經市府極力爭取，最後成功向中央爭取約1.72億元補助，自籌款約3.63億元，停車場完工後將更方便後續推動殯葬綜合大樓工程，同時也不影響洽公民眾或周邊居民停車權益。

市府新建工程處指出，本工程為桃園區生命紀念園區計畫第一期立體停車場工程，將以綠建築為基礎，導入智慧建築設計，二期工程則為殯葬綜合大樓設於園區中央道路底側，完工後將成為園區最主要建築，提供桃園民眾更加完善的葬儀服務。