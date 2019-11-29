遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽

2019-11-29 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



網路脫口秀節目博恩夜夜秀，日前在節目嘲諷苗栗縣是「苗栗國」，影片瀏覽超過百萬，片尾發起不刪預算要讓苗栗獨立連署書。苗栗縣議員曾玟學今總質詢播放節目片段。曾玟學說，縣長出國帶隊考察搭商務艙7萬元，應該跟大家一樣搭經濟艙。縣長徐耀昌同意搭經濟艙。曾玟學隨即拿出連署書，要求縣長參與連署刪預算，縣長拒簽「這是兩碼子事情」。

曾玟學今在議會總質詢時指出，2017年副縣長帶隊與鄉鎮市長出國考察，考察報告只有2行、50字，具體建議跟廢話一樣。民政處明年度編250萬元，縣長帶18鄉鎮長出國考察，他認為這筆經費應要刪除。

曾玟學說，但是如果縣長非常想出去帶隊跟鄉鎮市長出去，把預算留下來，看是環保局或是文觀局編列，他都贊成，鄉鎮市公所的財務健康狀況都比縣府更好，希望他們自己編列出國考察費用。

曾玟學從企劃書發現，出國考察機票錢，縣長坐商務艙7.5萬元，其他18鄉鎮市長隨行人員都坐經濟艙，他列舉台北市長柯文哲等人首長出國都是搭經濟艙。曾玟學問縣長徐耀昌「是不是能幫縣民現省5萬元，搭經濟艙？」徐耀昌回答「沒有問題！」

曾玟學說，縣長具體承諾，250萬元經費，最少最少就是刪掉5萬元。博恩夜夜秀節目，讓網友連署，希望苗栗國獨立，要馬就是刪預算，縣長具體承諾，減少5萬元，支持苗栗25年來第一次可以刪預算「縣長願不願意簽？」

徐耀昌說，「我不願意簽，這是兩碼子」，經濟艙、商務艙無所謂，預算編了以後用不完，一定要依法行政，把預算繳庫，「不是多5萬元放我口袋，這是兩碼子事情」。

曾玟學說，250萬元有詳細計畫，機票多少錢、買禮物多少錢、住宿多少錢等，5萬元縣長不做商務艙，那移到哪裡去？飯店升級嗎？買禮物升級嗎？5萬元要刪掉。徐耀昌回「曾議員你想太多了」，任何支出只要合法就要支出，多餘的就繳庫。

曾玟學在今天總質詢，開頭先問縣長徐耀昌，「如果讓你排名所有議員中最頭痛的人，我應該是名利前茅」，跟縣府要資料，提出疑義，「縣長會不會覺得我這樣子很討厭？」

縣長徐耀昌說，曾議員所提的，不予置評，每個議員有自己問政風格，年輕人要凸顯對議事認真，或對網友交代，有些時候一些言語上，只要認為有幫助你們，都樂觀其成，沒有討厭不討厭。