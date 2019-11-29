全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，是全國五大類技藝競賽規模第二的技職大賽，桃園市升格後，首次承辦此競賽，訂12月3日到5日，分別在中壢高商（主競賽場地）及永平工商（協辦）舉辦。

大會共分11個職種競技，今年全國有193所學校，993名頂尖選手參賽，共同角逐128座金手獎，284個優勝名額。12月5日頒獎典禮閉幕節目，將邀請創作歌手韋禮安，一同為來自全國每一位辛勤練習的選手及指導老師們喝采。

今年全國商業類技藝競賽，大會主題為「傳奇」，標語是「各路好手齊亮壢，商亦有道締傳奇」，比賽項目包括，廣告設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報與職場英文等11類職種。

桃園市教育局委由擁有66年在地特色，辦學卓著的中壢高商擔任執行學校，永平工商擔任協辦學校。永平工商在餐旅群科辦學成效亮眼，實習教室充足、設備競賽崗位數完善，深獲各界推崇，永平工商協助辦理餐飲服務、中餐烹飪、烘焙等3個競賽職種。

中壢高商實習主任兼競賽執行祕書陳柏臻表示，今年競賽脫穎而出的412名獲獎學生，除可以得到大會精美獎品，還可以依不同加分比例，參加技優甄選，到優質科大就讀。

每個職種金手獎前3名學生，可以直接保送國立科大，每個職種金手獎前2名學生，均可獲教育部編列預算，安排赴日本12天的實習實作、見習課程及文化參訪，藉以持續提升專業。陳柏臻強調，今年大會還有個特別獎，即是每個職種第一名獲獎師生，由中壢高商籌資分別贈送I PAD一台，共計22台。

中壢高商校長兼競賽總幹事蘇鴻銘表示，中壢高商是北台灣規模最大的商業類技職中等學校，辦學績效備受肯定，學生升學國立科大及企業愛用前30所名校高達83.6％，且擁有多次承辦大型活動的經驗，睽違12年後，壢商能再次辦理這項全國性競賽，全體同仁莫不抱持著兢兢業業的心情，發揮老師專業能力及行政團隊的敬業合群精神用心規劃競賽。