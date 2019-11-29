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全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49聯合報 記者張弘昌／即時報導

全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，是全國五大類技藝競賽規模第二的技職大賽，桃園市升格後，首次承辦此競賽，訂12月3日到5日，分別在中壢高商（主競賽場地）及永平工商（協辦）舉辦。

大會共分11個職種競技，今年全國有193所學校，993名頂尖選手參賽，共同角逐128座金手獎，284個優勝名額。12月5日頒獎典禮閉幕節目，將邀請創作歌手韋禮安，一同為來自全國每一位辛勤練習的選手及指導老師們喝采。

今年全國商業類技藝競賽，大會主題為「傳奇」，標語是「各路好手齊亮壢，商亦有道締傳奇」，比賽項目包括，廣告設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報與職場英文等11類職種。

桃園市教育局委由擁有66年在地特色，辦學卓著的中壢高商擔任執行學校，永平工商擔任協辦學校。永平工商在餐旅群科辦學成效亮眼，實習教室充足、設備競賽崗位數完善，深獲各界推崇，永平工商協助辦理餐飲服務、中餐烹飪、烘焙等3個競賽職種。

中壢高商實習主任兼競賽執行祕書陳柏臻表示，今年競賽脫穎而出的412名獲獎學生，除可以得到大會精美獎品，還可以依不同加分比例，參加技優甄選，到優質科大就讀。

每個職種金手獎前3名學生，可以直接保送國立科大，每個職種金手獎前2名學生，均可獲教育部編列預算，安排赴日本12天的實習實作、見習課程及文化參訪，藉以持續提升專業。陳柏臻強調，今年大會還有個特別獎，即是每個職種第一名獲獎師生，由中壢高商籌資分別贈送I PAD一台，共計22台。

中壢高商校長兼競賽總幹事蘇鴻銘表示，中壢高商是北台灣規模最大的商業類技職中等學校，辦學績效備受肯定，學生升學國立科大及企業愛用前30所名校高達83.6％，且擁有多次承辦大型活動的經驗，睽違12年後，壢商能再次辦理這項全國性競賽，全體同仁莫不抱持著兢兢業業的心情，發揮老師專業能力及行政團隊的敬業合群精神用心規劃競賽。

為提供比賽選手公平競賽場地及各校頂尖選手最優質服務，策劃行政團隊對競賽場地設置及競賽流程運籌備將近一年，前後召開數10次籌備工作會議，邀集109位評分教授、49位委員與會商討，並動員196位校內教職員工、600餘位校內志工學生，期許能夠以最高規格辦理這場全國賽事。

教育部部長潘文忠部商業類執行學校中壢高商及協辦餐飲職種競賽學校永平工商師生合影，...
教育部部長潘文忠部商業類執行學校中壢高商及協辦餐飲職種競賽學校永平工商師生合影，為全國商業類技藝競賽揭開序幕。圖／國立中壢高商提供
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教育部部長潘文忠出席全國商業類技藝競賽啟動儀式，為商業類執行學校中壢高商團隊加油...
教育部部長潘文忠出席全國商業類技藝競賽啟動儀式，為商業類執行學校中壢高商團隊加油鼓勵。圖／國立中壢高商提供
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教育部辦理全國高級中等學校學生，技藝競賽月啟動記者會，為競賽揭開序幕。圖／國立中...
教育部辦理全國高級中等學校學生，技藝競賽月啟動記者會，為競賽揭開序幕。圖／國立中壢高商提供
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