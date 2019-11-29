尖石橫山家庭照顧者支持服務據點揭牌 推照顧咖啡館

2019-11-29 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣尖石橫山家庭照顧者支持服務據點，今天揭牌啟用，據點除家庭照顧服務，還規劃成立原住民照顧工坊、推動就業諮詢、照顧者以工換工、照顧咖啡館、小農假日市集等創新服務。另外，也提供鼻胃管操作、移位、翻身拍背等提導課程，精進照護技能。

副縣長陳見賢表示，據統計，新竹縣今年9月人口數為56萬2674人，老年人口7萬311人，占總人口數12.5％，推估108年度長照服務需求人數為1萬5191人，其中，由家庭自行照顧或獨居者約有2354人。

社會處長李國祿指出，繼竹北、湖口、竹東之後，橫山也成立第4個家庭照顧者服務據點，提供八大項服務包含提供電話關懷、家庭訪視、照顧技巧指導、紓壓活動、支持團體、喘息服務、心理協談等。家照者整合中心也與縣內長照中心、家暴中心、自殺防治中心合作轉介機制，以建立家照者支持服務體系，達到危機救援不漏。

新成立的尖石橫山據點由社團法人中華民國原住民老人長期照顧暨婦幼受暴緊急安置發展關懷協會承辦，有照顧者以工換工、照顧咖啡館、小農假日市集等不少創新服務，