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傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府派羅吉祥太太張順朋代理鎮長，舉行交接...
新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府派羅吉祥太太張順朋代理鎮長，舉行交接典禮。 記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府指派羅吉祥妻張順朋出任竹東鎮代理鎮長一事惹議，不少人認為地方社會賢達有很多，縣府以「基於鎮務延續」就指派張順朋相當不合理，地方甚至出現酬庸的傳聞；縣長楊文科則表示，這種說法完全是「顛倒是非、以偏概全」的不實指控，強調指派張順朋是「為了竹東的發展與鎮務延續」。

地方人士表示，羅吉祥之妻出任代理竹東鎮長的消息一出來時，就聽到很多反對的聲音，主要認為社會觀感不好，且希望指派有公務員行政經歷的人，讓竹東鎮政能更快上正軌、無空窗期。

地方人士也透露，縣府目前的說法是以「基於鎮務延續及社會賢達」為主要指派原因，但在近期的定期會質詢中，羅吉祥的表現讓人質疑他對竹東的鎮務不夠熟悉，那他太太對竹東鎮事務的熟悉度也令人憂心。

地方人士更直言，在派令定案前，幕僚及地方都紛紛勸縣長打消念頭，但在羅吉祥拜會縣長後，此事就拍板定案，所以傳出是因為羅吉祥輔選有功，縣長要還人情，否則社會賢達這麼多，為何偏偏要用會讓社會觀感不好的張順朋？

對此，楊文科則回應，有輿論說他請張順朋代理竹東鎮長是還人情，這種說法完全是「顛倒是非、以偏概全」的不實指控！他的考量只有一個，就是「為了竹東的發展與鎮務延續，不是為了張順朋一個人」。

他指出，竹東目前多項發展的建設已如火如荼地進行，竹東要升格為市的目標，以及竹東的建設發展都不能停，竹東已禁不起再繼續地延宕下去；而張順朋具備領導與行政經驗，過去在企業界有多年的領導經驗，也是地方社團領導人，對竹東地方事務相當熟稔。所以，為了竹東的發展與鎮務延續，他認為張順朋是代理鎮長適合的人選。

楊文科也說，羅吉祥鎮長已在今天上午宣布辭去竹東鎮長，依規定將在3個月內進行補選。他對於羅吉祥「辭職明志、捍衛清白」的決心表示佩服；他也始終相信，司法最終會還給羅吉祥鎮長清白。

楊文科新竹公務員

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