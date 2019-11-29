首例私有地全協議價購 沙崙產業園區預計110年完工

2019-11-29 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，由於沙崙產業園區往返桃園國際機場及台北港的交通快速便捷，屬於發展倉儲物流產業園區的優質地點，市長鄭文燦表示，該園區土地全採取協議價購，預計110年9月竣工，將帶來1千多個就業機會，年產值每年更將有10億元。

鄭文燦表示，沙崙產業園區位於中油沙崙油庫旁，經台61西濱快速公路可在15分鐘內抵達桃園國際機場，距離台北港也僅約25分鐘車程，加上緊鄰桃26線和桃25線，交通地理位置可謂相當良好，這塊土地全部採取協議價購，提供地主及三七五租約耕作人合宜的補償，完成園區土地取得，開發面積約28.36公頃，開發完成後可提供17公頃的產業用地。

經濟部次長曾文生也稱讚這個產業園區，他表示，桃園最近很喜歡蒐集第一名，包括人口成長率、經濟成長率，甚至連台商回台都以桃園為第一首選，投資金額全台第一，也創造1萬5千個就業機會，曾文生更說，該產業園區最可貴的是土地完全是私有地，且全以協議價購的方式，而非徵收，這點相當困難也是他看到的首例，非常期待。

園區內將規畫設置太陽能發電及智慧儲能等系統，打造綠能產業園區，鄭文燦表示，台灣包括花卉、觀賞魚類不少許多農漁產品相當有出口競爭力，行政院農委會規畫於桃園設置「桃園農業物流園區」，打造農漁產品冷鏈物流中心，未來沙崙產業園區完工後也將相互合作，行政院農業委員會主任委員陳吉仲說，冷鏈物流中心完成後兩者可相互配合，提供農漁產品包括檢疫、貨運一條龍服務，帶動台灣農業發展。