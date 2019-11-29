親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

首例私有地全協議價購 沙崙產業園區預計110年完工

2019-11-29 16:27聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，由於沙崙產業園區往返桃園國際機場及台北港的交通快速便捷，屬於發展倉儲物流產業園區的優質地點，市長鄭文燦表示，該園區土地全採取協議價購，預計110年9月竣工，將帶來1千多個就業機會，年產值每年更將有10億元。

鄭文燦表示，沙崙產業園區位於中油沙崙油庫旁，經台61西濱快速公路可在15分鐘內抵達桃園國際機場，距離台北港也僅約25分鐘車程，加上緊鄰桃26線和桃25線，交通地理位置可謂相當良好，這塊土地全部採取協議價購，提供地主及三七五租約耕作人合宜的補償，完成園區土地取得，開發面積約28.36公頃，開發完成後可提供17公頃的產業用地。

經濟部次長曾文生也稱讚這個產業園區，他表示，桃園最近很喜歡蒐集第一名，包括人口成長率、經濟成長率，甚至連台商回台都以桃園為第一首選，投資金額全台第一，也創造1萬5千個就業機會，曾文生更說，該產業園區最可貴的是土地完全是私有地，且全以協議價購的方式，而非徵收，這點相當困難也是他看到的首例，非常期待。

園區內將規畫設置太陽能發電及智慧儲能等系統，打造綠能產業園區，鄭文燦表示，台灣包括花卉、觀賞魚類不少許多農漁產品相當有出口競爭力，行政院農委會規畫於桃園設置「桃園農業物流園區」，打造農漁產品冷鏈物流中心，未來沙崙產業園區完工後也將相互合作，行政院農業委員會主任委員陳吉仲說，冷鏈物流中心完成後兩者可相互配合，提供農漁產品包括檢疫、貨運一條龍服務，帶動台灣農業發展。

桃園持續在各地推動9個產專區，其中大園區除了沙崙產業園區，還有桃園航空城及智慧紡織園區，利用往返桃園國際機場的地利之便，帶動地方的發展，目前桃市府採行廠商需建廠完成才能登記產權的模式，避免產生工業用地囤積轉售的情形，將成為其他產業園區推動的典範。

「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，市長鄭文燦表示，該園區土地全採...
「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，市長鄭文燦表示，該園區土地全採取協議價購，預計110年9月竣工，將創造1千多個就業機會。記者陳夢茹／攝影
分享
「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，市長鄭文燦表示，該園區土地全採...
「大園區沙崙產業園區開發案工程」今日舉行開工典禮，市長鄭文燦表示，該園區土地全採取協議價購，預計110年9月竣工，將創造1千多個就業機會。記者陳夢茹／攝影
分享

鄭文燦機場

相關新聞

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職

2019-11-29 16:03

竹東鎮長買票被停職 妻代理接班惹議

2019-11-29 14:40

竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：2個半月內完成補選

2019-11-29 13:38

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17

石虎保育桌曆 2小時秒殺

2019-11-28 23:48

堆肥場太臭 環局竟回不要趕盡殺絕

2019-11-28 23:44

桃園危老評估 議員批成效不彰

2019-11-28 23:41

老街溪惡臭 環局：民生汙水汙染

2019-11-28 23:37

遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27

堆肥廠惡臭居民苦不堪言環保局罰三次 限期清除堆置物

2019-11-28 19:21

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

桃市花450萬元辦客家短片培訓計畫 點閱率低落挨批

2019-11-28 17:49

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

桃市府支持多元創業型態 打造微型創業新氣象

2019-11-28 17:23

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

動員義消挺選舉造勢行政不中立？竹市議會藍綠交鋒

2019-11-28 16:41

新住民語文入課綱 吸引越南電視台來台採訪

2019-11-28 15:44

仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00

捐二手相機做公益 開啟尖石鄉孩童全新視野

2019-11-28 14:53

桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16

苗栗縣保育桌曆丘璦珍創作石虎當封面 不到2小時秒殺

2019-11-28 11:31

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58
看更多

熱門文章

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34

竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：2個半月內完成補選

2019-11-29 13:38

「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

證實高美蘭請辭且追溯 葉匡時批綠議員「也要長大」

2019-11-29 10:50

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

中興新村活化沒下文 許淑華：韓執政會落實改造

2019-11-28 20:41

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

北市都委會通過 南港隧道拚2024年通車

2019-11-28 23:37

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

基隆10特色餐廳推15道山藥創意料理 拚巧思吸遊客品嘗

2019-11-28 20:28

順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功

2019-11-29 09:46

成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49

老街溪惡臭 環局：民生汙水汙染

2019-11-28 23:37

新北林口區業者住宅區種太陽光電 民眾抗議反彈

2019-11-28 18:59

總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清

2019-11-29 12:56

聖祖公司每年捐贈8萬元獎學金 扶助金大弱勢學生

2019-11-28 18:38

台東醫療雙喜！海端衛生所醫療升級 馬偕成為重急救醫院

2019-11-28 17:28

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

北市停車格地磁「不智慧」 議員批還繼續增設

2019-11-28 23:18

劉世芳批黃昭順不服務 黃反擊：只有我設市場服務點

2019-11-28 21:57

台東成功警分局 提升員警車輛破窗技能

2019-11-29 12:24

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52

遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top