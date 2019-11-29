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看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職

2019-11-29 16:03聯合報 記者張裕珍／即時報導

加入桃園市議會民進黨團運作的無黨籍山地原住民市議員陳榮基因涉嫌賄選，今年6月被桃園地院一審判決當選無效，預計年底二審結果將出爐，未料陳榮基今天向議會辭職，即刻生效，成本屆議會首例，由於該選區應選3席出缺1席，缺額未達二分之一不補選，至於是否遞補或直接出缺？桃市選委會指出，將待收到二審判決書之後，交由中選會認定，尚無定案。

本屆桃園市議會共63席，國民黨團31人、民進黨團20人，還有綠黨市議員王浩宇加入民進黨團運作、無黨團結聯盟9人，另時代力量簡智翔1人，隨著本月無黨籍議員張運炳因賄選案判刑遭停權、陳榮基又因涉賄選擇先辭職，目前市議會實質席次61席，國民黨團重回市議會第一大黨。

陳榮基為退休校長，也曾擔任過復興區農會總幹事，去年首度以無黨籍身份參選桃園山地原住民選區，該選區8搶3，陳榮基以2294票吊車尾當選，原本為現任議員的蘇志強落馬，未料選後，陳榮基被查出透過妹妹交付120萬元給姨丈，由姨丈負責買票等，陳自承不諱，共同行賄的樁腳、收賄選民也作證，被檢方提起當選無效之訴，地院今年6月一審判當選無效。

陳榮基雖然官司纏身，但本會期加入民進黨團運作，昨天還有出席市府預算聯席審查會議，未料今天向議會提出辭職，該選區1席席次因此出缺；記者下午致電詢問，陳並未接電話。

桃園市議會指出，議員辭職過去也有前例，像觀音區前縣議員郭榮宗在2015年時因涉嫌賄選，被法院判當選無效，郭同樣選擇請辭，由於他所在選區缺額達二分之一（含）以上，符合補選條件，因此辦理補選，不過陳榮基狀況不同，他出缺後該選區缺額未達二分之一，因此確定不會辦理補選，至於是否遞補或出缺不補，實務上都曾有過做法，交由中選會認定。

無黨籍山地原住民議員陳榮基今天向議會辭職，圖為日前出席市政總質詢畫面。圖／桃園市...
無黨籍山地原住民議員陳榮基今天向議會辭職，圖為日前出席市政總質詢畫面。圖／桃園市議會提供
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賄選民進黨當選無效

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