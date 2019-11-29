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竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

國民黨新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府指派羅吉祥的太太張順朋代理鎮長，引起地方議論；竹東鎮是立委第二選區的主要票倉之一，也讓地方人士憂心會衝擊立委選情，更傳出羅吉祥今天在臉書宣布辭職，被解讀是為了止血、替國民黨穩住新竹縣選情。

對此，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢低調回應不願多談，僅表示羅吉祥辭職是他個人的行為，至於是否會影響選情仍有待觀察。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德則批評，這樣只會讓竹東鎮民覺得國民黨「吃相難看」，尤其羅吉祥是因為賄選案被判有罪而停職，結果又由他的配偶擔任代理鎮長，更何況他太太過去並沒有擔任公職的經歷及經驗，竹東人才濟濟，應該有更好的人選。

彭瑞德也說，這件事讓國民黨形象受創，也有利於民進黨的選情，請竹東鎮民睜大眼睛，選出最能為民服務的立委。

縣府指派張順朋為代理鎮長這件事也在網路上引起討論，有網友直言「國民黨在新竹票太多了」，質疑「竹東鎮沒人了嗎？」、「靠這是世襲的概念嗎？ 」，也有網友認為國民黨、民進黨都曾發生過類似的事，指出「民進黨還有老爸買票，女兒當選有效，藍綠就是垃圾」、「藍綠垃圾分贓分官內舉不避親。

國民黨籍新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府指派羅吉祥的太太張順朋（右）...
國民黨籍新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府指派羅吉祥的太太張順朋（右）代理鎮長。記者陳斯穎／攝影
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