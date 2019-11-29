竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府指派羅吉祥的太太張順朋代理鎮長，今天上午舉行交接典禮。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣府指派羅吉祥的太太張順朋代理鎮長，今天上午舉行交接典禮，而這個指派也引發地方議論，認為社會觀感不好；縣府則回應，指派是基於鎮務延續考量，也符合法令相關規定。

交接典禮在竹東鎮公所3樓辦理，監誓人由縣府秘書長陳季媛主持，監交人由縣府主計處長黃文琦擔任。

張順朋表示，感謝縣長楊文科的支持，讓她能代理鎮長，延續鎮政的推動，她也拜託代表會繼續監督、支持，共同為竹東的進步與繁榮努力，她也不會辜負縣長的期望，不貪、不取，認真做好代理鎮長的角色，用行動讓鄉親肯定、認同。

竹東鎮民代表會主席陳昌平說，橫山鄉長1萬3000人口，代理鄉長是縣府簡任祕書，五峰鄉4800人，代理鄉長也是縣府簡任秘書，竹東有9萬7000人口，原先期待有行政經歷與經驗的縣府高層人士來接任，延續竹東建設的推動，但派來的竟然是犯了錯的羅鎮長的夫人、社會賢達人士張順朋女士，雖然對於縣府的派令，所有代表都覺得滿遺憾的，不過仍會盡全力協助，讓竹東鎮政不會有空窗期。

縣議員連郁婷則質疑，有許多熱心地方事務的人都能稱為社會賢達，縣府卻指派因買票被新竹地院判決有罪的鎮長的老婆來擔任代理鎮長，讓她認為非常有問題，會成為全國的笑話，像花蓮一樣被全台恥笑，希望縣長能收回這個指派的決定。