博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21 聯合新聞網 綜合報導



博恩夜夜秀發布「誒！苗栗國」的影片，狂酸苗栗縣官員和議員。圖擷自 Youtube 分享 facebook

知名脫口秀節目「博恩夜夜秀」27日發布「誒！苗栗國」新影片，狂酸苗栗政府與民意代表，引起外界熱議，博恩甚至發起「苗栗貪腐不改善，全民連署刪預算」的連署，希望外界一起監督苗栗預算、政策等問題，影片一出後，許多苗栗網友紛紛感嘆留言，表示又想笑又難過，對此苗栗縣議員黎煥強等人也回應，表示影片所描述的議員已淘汰，苗栗仍一直在進步。

博恩夜夜秀影片一開頭便向苗栗人道歉，博恩表示自己是愛之深責之切，是為了苗栗好才罵，接著便開始播放資料畫面，談到苗栗縣議員調閱「25年沒刪減過」的預算資料時遭官員拒絕，而事件曝光後才順利調閱，竟發現裡面的預算包括退休軍公教聯誼等令人匪夷所思的內容，除此之外博恩也說到苗栗議會質詢相當有特色，過去曾有議員帶眼鏡蛇、K他命質詢鬧上新聞，甚至還有官員說出「給錢就是爸媽」等荒妙言論，讓博恩相當傻眼。

節目內容裡博恩也細數前苗栗縣長劉政鴻的事蹟，包括將縣府200多億舉債變到600多億、自己的負債卻從6000萬變到800萬等事配上新聞畫面佐證，讓他感嘆苗栗「預算用在奇怪的地方，縣長也莫名其妙地變得有錢。」他也說「縣民開心，地方派系開心，民意代表也開心，受害者到底是誰？就是全國其他縣市的納稅人啊！」因此他提議讓苗栗縣府獨立，並開放「苗栗貪腐不改善，全民連署刪預算」的連署活動，開放民眾監督，並表示希望不要走到那一步。

對此，引起許多苗栗網友共鳴，許多人感嘆地說看完影片又想笑又難過，「希望大家不要看完笑完就沒事了 大家救救苗栗縣吧⋯⋯」、「台北出生長大的苗栗人，每年過年回去真的很痛苦⋯⋯親戚們完全平行宇宙無法對話。 30年過去了完全沒進步。」、「未看先說，完全不在乎要講成怎樣，因為已經不能再更糟了。」、「我要連署讓我國刪預算，雖然身為苗栗人笑著笑著我就哭了…」、「身為苗栗人真的是笑裡帶淚！」、「苗栗人真的笑著笑著就哭了，我國中的時候班導有一陣子領不到薪水，不好吃的營養午餐從免費變成要錢。」

而「苗栗國」的議題也引來苗栗縣議員的回應，無黨籍議員黎煥強表示影片裡描述的議員已遭淘汰，苗栗一直在進步，但他也批評影片內容是在戲謔苗栗人「讓我們情何以堪，我們也有我們的尊嚴，就像別的族群特別羞辱客家人，很不舒服。」而民進黨議員陳光軒則說看完影片很沉重，「笑不出來，也代表我們有很多必須要努力空間。」表示不希望一部影片抹煞了努力的民意代表。