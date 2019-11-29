博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



「博恩夜夜秀」以「苗栗國」為主題，嘲諷苗栗縣的議員爭議與縣府財政困窘。 圖擷自 YouTube 分享 facebook

網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」前晚在節目中以「苗栗國」為主題，嘲諷苗栗縣的議員爭議，縣府財政困窘，與議會25年從未刪縣府的預算，片尾還發起「即刻刪預算，否則就獨立」連署，17分鐘影片，讓許多苗栗人看了很難過。苗栗縣議員無黨籍黎煥強說，裡面描述的議員都已經淘汰，苗栗的選民、議會都一直努力進步，選民也在覺醒。

無黨籍議員黎煥強說，博恩夜夜秀描述的是在苗栗發生事實沒錯，但議會裡很多議員都做很多正向的事。苗栗縣的政治一直讓人詬病預算沒有刪，裡面描述的議員，都已經被淘汰了，「苗栗的選民跟議會都一直在努力進步中，選民也在覺醒中」。

黎煥強說，將過去的發生事情一直串連到現在，用戲謔方式，戲謔苗栗人「讓我們情何以堪，我們也有我們的尊嚴，就像別的族群特別羞辱客家人，很不舒服」。

黎煥強說，縣府還有很大改進空間，新進的議員要督促他們，我們是改革派，要給我們時間，影片中描述在苗栗的事情，其實在各地方的政治也都有發生；影片中特別拿住宅用火災警報器，其實全台灣好幾個縣市都有補助，為什麼要特別說苗栗。

「根本就是在修理苗栗縣人」黎煥強說，財政不佳也不是只有苗栗財政不佳，高雄負債也比苗栗高。

「苗栗國不好笑，苗栗很好玩」國民黨議員余文忠說，脫口秀的節目難免為效果會誇大其詞。針對苗栗國的描述，用誇大剪接方式，他不認同。苗栗的財政困難，受到統籌分配款問題，不是苗栗縣民願意的。

余文忠說，以這次石虎條例，國民黨議員與友黨議員推出版本，接下來二三讀會通過。希望大家多來苗栗看一看，「苗栗的好山好水好人情」

關於預算不刪減，余文忠說，苗栗縣總預算兩百多億，每個人分配到三萬七千多元，其他縣市分到五萬多元，大於我們的三分之一，「如果要因為刪而刪，這樣很不妥當。」

民進黨議員陳光軒說，看完節目很沉重，身為苗栗子弟，在苗栗政壇也很多年，脫口秀節目把苗栗形容為苗栗國，「這幾年我們也努力不少，為地方上也做了諸多努力」地方過去留下來的包袱與窠臼都有改變。

陳光軒說，節目再次凸顯苗栗政治文化有很多腐敗不堪，但感覺把這幾年努力的成果打回原型，「笑不出來，也代表我們有很多必須要努力空間」，會虛心受教，但也不希望因為一個節目，17分鐘影片，完全抹煞在這塊土地上努力的民意代表。 苗栗縣無黨籍議員黎煥強說，看的影片之後，覺得很難過，裡面描述的議員都已經淘汰，苗栗的選民、議會都一直努力進步，選民也在覺醒。記者劉星君／攝影 分享 facebook 苗栗縣國民黨議員余文忠說，苗栗國不好笑，苗栗很好玩。 分享 facebook