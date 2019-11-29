藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市議會今天審查市府資科局、捷工局、秘書處與研考會4局處預算，未料一早9點開始審查，原有席次優勢的國民黨團議員竟都無人到場，台下僅民進黨議員郭蔡美英、彭俊豪2人，大會主席黃婉如逐頁審查敲槌，4分鐘通過資科局預算，捷工局更快2分鐘就通過，隨後國民黨團議員陸續趕到早無力回天，但隨後展現人數優勢還是刪了研考會近3千萬元預算。

今天聯席審查市府預算，4局處預算不到1小時就結束，尤其2局處審查預算時，完全沒有國民黨團議員在場就被「突襲」通過，也創下難得的紀錄，不少國民黨團議員也傻眼，直呼「快昏倒」，身為國民黨團議員的大會主席黃婉如也無奈表示，「自己盡責準時開始，一切照程序來，台下有議員來就可以審查，這能怪誰呢？」

黃婉如說，此次審查總預算聯席審查訂有共同公約，按個局處預算書頁次逐頁審查，原則早上9點到12點、下午1點到4點為止，一天安排4個局處審查，今天她擔任大會主席，9點開始敲槌時，只有她與郭蔡美英、彭俊豪3名議員，她準時9點開始，逐頁審查時自己習慣敲3次問議員「有沒有意見」，沒想到陸續通過資科局、捷運工程局預算，國民黨團還是沒人來。

由於資科局、捷運工程局預算經火速審查，台下民進黨籍議員完全沒有意見，資科局3億多元、捷運工程局52億餘元陸續在6分多鐘內通過，排第3個的秘書處沒想到那麼快就輪到，秘書處長顏子傑「還在路上」，黃婉如裁示先休會等人，顏10分鐘後趕赴議場向議員們致歉。

開始審查秘書處預算之後，國民黨團議員才陸續到場，隨即展現人數優勢，陸續擱置秘書處兩岸事務小組會議與兩岸交流費用共239萬元，進到最後研考會時更是火力全開，動議刪除1999市民諮詢服務熱線2328萬餘元、編印市民手冊538萬餘元與國外旅費90萬元，藍營議員更接力批1999熱線回應制式刻板要求改善，民進黨團陳治文、李光達等5人則保留發言權。