藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過
桃園市議會今天審查市府資科局、捷工局、秘書處與研考會4局處預算，未料一早9點開始審查，原有席次優勢的國民黨團議員竟都無人到場，台下僅民進黨議員郭蔡美英、彭俊豪2人，大會主席黃婉如逐頁審查敲槌，4分鐘通過資科局預算，捷工局更快2分鐘就通過，隨後國民黨團議員陸續趕到早無力回天，但隨後展現人數優勢還是刪了研考會近3千萬元預算。
今天聯席審查市府預算，4局處預算不到1小時就結束，尤其2局處審查預算時，完全沒有國民黨團議員在場就被「突襲」通過，也創下難得的紀錄，不少國民黨團議員也傻眼，直呼「快昏倒」，身為國民黨團議員的大會主席黃婉如也無奈表示，「自己盡責準時開始，一切照程序來，台下有議員來就可以審查，這能怪誰呢？」
黃婉如說，此次審查總預算聯席審查訂有共同公約，按個局處預算書頁次逐頁審查，原則早上9點到12點、下午1點到4點為止，一天安排4個局處審查，今天她擔任大會主席，9點開始敲槌時，只有她與郭蔡美英、彭俊豪3名議員，她準時9點開始，逐頁審查時自己習慣敲3次問議員「有沒有意見」，沒想到陸續通過資科局、捷運工程局預算，國民黨團還是沒人來。
由於資科局、捷運工程局預算經火速審查，台下民進黨籍議員完全沒有意見，資科局3億多元、捷運工程局52億餘元陸續在6分多鐘內通過，排第3個的秘書處沒想到那麼快就輪到，秘書處長顏子傑「還在路上」，黃婉如裁示先休會等人，顏10分鐘後趕赴議場向議員們致歉。
開始審查秘書處預算之後，國民黨團議員才陸續到場，隨即展現人數優勢，陸續擱置秘書處兩岸事務小組會議與兩岸交流費用共239萬元，進到最後研考會時更是火力全開，動議刪除1999市民諮詢服務熱線2328萬餘元、編印市民手冊538萬餘元與國外旅費90萬元，藍營議員更接力批1999熱線回應制式刻板要求改善，民進黨團陳治文、李光達等5人則保留發言權。
連日來在聯席審查砲火猛烈的國民黨議員舒翠玲也直言局處預算被民進黨團議員突襲通過，她說，自己因為有事今天晚到議會，一早8點多還先跟書記長報備會晚到，看可否拖延，沒想到竟然一到場就發現前面國民黨完全沒人來，資科局與捷運工程局預算都被通過了，「簡直就要昏倒」，並說資科局好幾筆預算很誇張，無奈完全未經討論就被通過，氣死人了！
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