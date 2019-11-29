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竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣種植甘藷約百公頃，竹東是主要產地之一，竹東地區農會將在農會將在12月7日、8日舉辦「2019竹東黃金地瓜節」，將有千人焢窯、親子挖地瓜、稻田餐桌等活動，邀請民眾一起體驗農家樂。昨天農會也舉辦首屆竹縣甘藷評鑑活動，評選竹動地區優質甘藷，最後由農友許錦世及黃處俊分別獲得甘藷王組及整株甘藷組冠軍。

新竹縣農業處表示，新竹縣種植甘藷的面積約100公頃，年產量約1647公噸，主要栽種地區為竹東、竹北、新豐、湖口等鄉鎮；竹東地區生產的甘藷種類，以新竹縣栽培生產推廣的台農57號甘藷為主，為金黃色果肉，口感鬆、綿、甜，適合烤或蒸熟食用，深受消費者的喜愛。

竹東地區農會為行銷優質甘藷，歷年都會在歲末時舉辦相關活動，今年將在12月7日、8日，在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉路口農田，舉辦「2019竹東黃金地瓜節」，除有每年最受歡迎的「稻田餐桌」及千人焢窯，現場也種植地瓜、地瓜葉及大量蔬菜，推出開心農場採菜樂，還有按讚送青菜、斗笠彩繪DIY、地瓜盆栽評鑑及買盆栽做公益活動等活動，體驗古早味的農村樂趣。

竹東地區農會昨也辦理首屆新竹縣甘藷評鑑活動，有來自各鄉鎮共30名農友報名，由桃園區農業改良場、新竹縣政府及農糧署北區分署等人員擔任評審，以甘藷重量、外型及食味等特性進行評選，最後由農友許錦世的重量1.825斤獲得甘藷王冠軍，農友黃處俊則獲得整株甘藷組冠軍。

許錦世表示，第一次參賽就得獎，相當開心，他也分享種植甘藷的心得，甘藷的品質會受施肥管理及深淺影響，種太深，甘藷量就不多，種淺一點，量才能多，但是太多，甘藷又不容易大。

新竹縣竹東地區農會今天辦理首屆竹縣甘藷評鑑活動，由農友許錦世（左）的重量1.82...
新竹縣竹東地區農會今天辦理首屆竹縣甘藷評鑑活動，由農友許錦世（左）的重量1.825斤獲得甘藷王冠軍。記者陳斯穎／攝影
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竹東地區農會12月7日、8日，將在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉路口的...
竹東地區農會12月7日、8日，將在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉路口的農田裡，舉辦「2019竹東黃金地瓜節」，有稻田餐桌及千人焢窯等活動。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣竹東地區農會今天辦理首屆竹縣甘藷評鑑活動。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹東地區農會今天辦理首屆竹縣甘藷評鑑活動。記者陳斯穎／攝影
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新竹親子農糧署

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