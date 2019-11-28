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遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

人氣買氣大爆發！遠東巨城購物中心Big City週年慶今天開跑，首日業績較去年成長8 %，客單價亦成長超過7 %，整體表現超越預期，總計來客數達14萬人，汽、機車停車數皆近萬輛；同樣開跑周年慶的新竹SOGO則受惠天氣轉冷，使大衣類禦寒商品熱銷，另外，近30%的超高回饋率，刺激不少民眾出手購買珠寶、床墊、按摩椅等高單價商品，預估首日業績可望突破3億，挑戰10%以上成長。

Big City周年慶首日就吸引大批民眾瘋狂採買，受戶外低溫推動，美休、女裝等冬衣外套類商品提袋率大增，搭配樓面加碼及各品牌獨家特惠活動成功拉抬整體業績成長逾3成。生活家居的高價床組及大型家電皆在開店後迅速售出超過30組，整體業績成長逾5成。玩具業種LEGO收藏系列話題十足，成功吸引家庭客群購買，成長近6成表現極佳。重磅美食快閃店限量商品更是開店半小時內完售，詢問度破表的西螺麻糬大王冰上冰至下午5點已售出千盒。

另外，Big City吉祥物阿Mall來店禮大獲好評，首日摺疊保鮮盒兌換熱絡，後五波直傘、收納籃、旅行提袋、大浴巾及保溫(冷)提袋要搶要快。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，呼應百貨8週年慶，祭出服飾滿6千送8百、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY支付單筆六仟再送1400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30%，吸引不少民眾出手購買高價單品，如床墊、珠寶、鋼琴、冰箱、洗機機等大型家電。

而新竹SOGO推出的高回饋率，加上政府補助節能家電舊換新專案，連帶刺激冰箱、洗衣機等高單價大型家電熱銷，據統計，首日光是冰箱、洗衣機預估售出百台以上、按摩椅也熱銷近70台；近日主婦界熱烈討論的話題家電氣炸鍋也熱銷超過100台；精品級機能家電品牌DYSON 單日預估創下400萬營收，熱銷品項有吹風機、TP 06二合一涼暖空氣清淨氣流倍增器及V11吸塵器。

姊姊妹妹在週年慶必囤的化妝品，光是特惠組新竹SOGO就備貨超過8萬組，今年更挑戰電商優惠，折扣最低下殺1.1折，首日熱銷單品有資生堂百優精純乳霜售出上千瓶、紅妍肌活露800瓶、IPSA美膚微整機能液熱銷700瓶、蘭蔻超淨化基因賦活露售出700瓶、雅詩蘭黛特潤超導修護露賣出600瓶、SKII青春露賣出700瓶，業者初估，光是化妝品單日就能衝出8500萬營收。

遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上...
遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上門採買。圖／遠東巨城購物中心Big City提供
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遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上...
遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上門採買。圖／遠東巨城購物中心Big City提供
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遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上門採買。圖／新竹SOGO提供
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遠東巨城購物中心Big City與新竹SOGO週年慶今天個別開跑，吸引大批民眾上門採買。圖／新竹SOGO提供
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