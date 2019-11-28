親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一局定生死！韓國瑜籲支持者今起一律拒答民調

堆肥廠惡臭居民苦不堪言環保局罰三次 限期清除堆置物

2019-11-28 19:21聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮水坡里3月有業者開工生產有機肥，遭里民指控散發惡臭、嚴重影響空氣品質，苗栗縣環保局8月開始接獲居民反映，環保局至今已開罰3次，苗栗縣議員陳品安今在議會質詢，要求環保局做好監督，環保局長陳華盛竟回「不要對廠商趕盡殺絕」，陳品安怒批「難道要對居民趕盡殺絕嗎？」

陳品安說，肥料廠惡臭問題，環保局已在10月7日要求業者暫停收受進料，但廠方至今還是嚴重發出惡臭，甚至還有一股特殊的酸味，附近居民苦不堪言，她服務處電話也接到許多居民陳請，她也要求環保局要積極處理，嚴正執行。

苗栗縣環保局指出，針對環境惡臭部分，業者違反製程產生惡臭，違法空汙法第32條，縣府已開罰3次，分別為10萬、20萬、30萬，目前預計要開第4張罰單，金額40萬元。

環保局指出，業者針對廠內堆置物料沒有依照提報堆置計畫執行，違反廢棄物清理法第31條，環保局要求業者要在12月7日前將堆肥場內相關物品清空。陳品安說，她前幾天有到現場去看，現場有三四百噸的堆置品，還沒有運送出去，她要求環保局要確實執行。

陳品安說，環保局長在議會質詢時竟回「不要對廠商趕盡殺絕」，那真的是無視於受苦的民眾，她要求環保局要積極監督，否則就是對「民眾趕緊殺絕」。

苗栗縣苑裡鎮的一家堆肥廠，廠內堆置的物料，未依照處置計畫規定堆置，違反廢棄物清理...
苗栗縣苑裡鎮的一家堆肥廠，廠內堆置的物料，未依照處置計畫規定堆置，違反廢棄物清理法，環保局限業者12月7日前清空相關堆製品。圖／苗栗縣環保局提供
分享
苗栗縣苑裡鎮的一家堆肥廠，廠內堆置的物料，未依照處置計畫規定堆置，違反廢棄物清理...
苗栗縣苑裡鎮的一家堆肥廠，廠內堆置的物料，未依照處置計畫規定堆置，違反廢棄物清理法，環保局限業者12月7日前清空相關堆製品。圖／苗栗縣環保局提供
分享

苗栗縣罰單空氣品質

相關新聞

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

桃市花450萬元辦客家短片培訓計畫 點閱率低落挨批

2019-11-28 17:49

桃市府支持多元創業型態 打造微型創業新氣象

2019-11-28 17:23

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

動員義消挺選舉造勢行政不中立？竹市議會藍綠交鋒

2019-11-28 16:41

新住民語文入課綱 吸引越南電視台來台採訪

2019-11-28 15:44

仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00

捐二手相機做公益 開啟尖石鄉孩童全新視野

2019-11-28 14:53

桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16

苗栗縣保育桌曆丘璦珍創作石虎當封面 不到2小時秒殺

2019-11-28 11:31

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

配合小英競總開幕？ 中壢復興路3天鋪2次

2019-11-27 23:40

新聞分析／營造安全交通環境 執法須多管齊下

2019-11-27 23:34

竹市棒球場委外約 議員盼爭更多回饋

2019-11-27 23:31

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25

蔡英文桃市南區競總將開幕 市府提前鋪路還重鋪遭質疑

2019-11-27 17:27

影／石門水庫局史室開幕 見證水庫65年歷史風華

2019-11-27 16:22

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

竹縣竹東、寶山12月3日停水6小時 預計影響逾8400戶

2019-11-27 14:28
看更多

熱門文章

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

台中耶誕點燈 綠川水岸有小熊維尼

2019-11-28 11:30

環狀線噪音太吵 住戶新北市府抗議要侯友宜Long Stay

2019-11-28 13:54

古坑賞雲海品咖啡 吃郵局4寶

2019-11-28 00:00

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

辦完未1年 議員：台中花博園區快變廢墟

2019-11-28 00:07

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25

配合小英競總開幕？ 中壢復興路3天鋪2次

2019-11-27 23:40

金門野百合也有春天！育種改良變身綠美化新尖兵

2019-11-28 07:28

新北博物館瘋東奧 將可攀岩、射箭…

2019-11-28 00:28

陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15

新北環狀線開發 可帶來525億投資

2019-11-27 23:13

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

台鐵苗栗站周邊 3大工程陸續開工 打造火車頭園區

2019-11-27 23:48

墾丁送夕陽、迎曙光 別忘了到關山福德宮拿金元寶

2019-11-28 13:47

議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41

台南議會質詢影射風波／郭國文提告 謝龍介嗆「講清楚」

2019-11-27 23:55

八斗子漁港漁船大爆滿停到8排 漁會爭取建突堤增席位

2019-11-28 12:17

橋科聯外道開工變調 內政部：不知高市府在「張」什麼？

2019-11-28 15:59

靠行喊4萬 Uber司機怒「無牌可掛」 台中交局允媒合

2019-11-28 00:07

高市議員爆高美蘭未辭職 市府：還須本人親簽名才完成

2019-11-28 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top