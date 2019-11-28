堆肥廠惡臭居民苦不堪言環保局罰三次 限期清除堆置物

2019-11-28 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣苑裡鎮水坡里3月有業者開工生產有機肥，遭里民指控散發惡臭、嚴重影響空氣品質，苗栗縣環保局8月開始接獲居民反映，環保局至今已開罰3次，苗栗縣議員陳品安今在議會質詢，要求環保局做好監督，環保局長陳華盛竟回「不要對廠商趕盡殺絕」，陳品安怒批「難道要對居民趕盡殺絕嗎？」

陳品安說，肥料廠惡臭問題，環保局已在10月7日要求業者暫停收受進料，但廠方至今還是嚴重發出惡臭，甚至還有一股特殊的酸味，附近居民苦不堪言，她服務處電話也接到許多居民陳請，她也要求環保局要積極處理，嚴正執行。

苗栗縣環保局指出，針對環境惡臭部分，業者違反製程產生惡臭，違法空汙法第32條，縣府已開罰3次，分別為10萬、20萬、30萬，目前預計要開第4張罰單，金額40萬元。

環保局指出，業者針對廠內堆置物料沒有依照提報堆置計畫執行，違反廢棄物清理法第31條，環保局要求業者要在12月7日前將堆肥場內相關物品清空。陳品安說，她前幾天有到現場去看，現場有三四百噸的堆置品，還沒有運送出去，她要求環保局要確實執行。