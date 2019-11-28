桃園台15線電纜地下化 鄭文燦：降低停電風險

2019-11-28 18:58 中央社 桃園28日電



為解決颱風造成桃園沿海地區的停電風險，桃園市長鄭文燦今天出席台15線電纜地下化進度說明會中表示，觀音段及新屋段從今年底將陸續完工，未來有助於提高電流傳輸穩定性。

桃園沿海多個行政區在歷年的颱風、汛期時，經常發生電線桿遭損害，造成大規模停電，桃園市政府為了改善風險，陸續著手各項電纜地下化工程。

鄭文燦出席「桃園市強化配電線路防災韌性計畫—台15線電纜地下化進度說明會」中表示，桃園過去因遭受梅姬颱風侵襲，造成全市35萬戶停電，尤以沿海地區衝擊最大；台灣電力公司從106年起投入鉅額經費，推動「強化配電線路防災韌性計畫」台15線電纜地下化工程。

鄭文燦說，這項計劃範圍包含蘆竹、大園、觀音及新屋，全長約22.8公里，共將拔除575支電桿，移除長度253公里架空纜線；目前大園段及蘆竹段已完工，觀音段及新屋段分別將於今年12月底及明年7月完工，同時配合鋁電線更換為銅電線措施，將有助於提高電流傳輸的穩定性，大幅降低沿海地區停電風險。

鄭文燦也說，桃園沿海4個行政區過去經常因颱風造成大範圍停電，尤其新屋及觀音，雖然鄰近大潭電廠，復電效率卻落後其他地區，非常不合理；市府積極向台電爭取規劃防災型電纜地下化計畫。另外，市府也要求台電強化觀音及新屋地區復電效率，最遲於48小時內完成復電，提升當地居民生活品質。