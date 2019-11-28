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衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會總質詢，縣議員陳品安看預算書發現，苗栗縣衛生局轄下18鄉鎮市衛生所不是二級機關，但預算書卻編列「衛生所主任因公務上所需之特別費支出」52萬0800元，這筆預算應刪除，於法無據。苗栗縣衛生局長張蕊仙說，衛生所是二級機關，議員對法令解釋跟觀點有所不同，會函示中央，這是全台都有情況。

苗栗縣議員陳品安是律師，她說，根據苗栗縣政府組織自治條例第8條「本府為辦理特定業務，設所屬二級機關；及組織規程另定之」，縣府二級機關包括，媒體事務中心、動物保護防疫所、毒防及心衛中心，都根據此條設置。

陳品安說，衛生局有其自己的組織章程，根據苗栗縣政府衛生局組織規程第10條「本局在各鄉（鎮、市）設衛生所，並視業務需要得設立有關衛生醫療機構，其組織規程另定」，就法源依據來看，衛生所不是二級機關。

陳品安說，衛生所主任特別費預算有違行政院主計總處訂定109年度共同性費用編列基準表規定，這筆預算編列不合法的，應該刪除。

苗栗縣衛生局長張蕊仙說，衛生所是二級機關，議員對法令解釋觀點不同，衛生所主任特別費上限是每月6千，根據「地方行政機關組織準則」認定衛生所是二級單位，才依法編列，全國各縣市衛生局都是這樣編列，此案是通盤性問題，縣府人事處向中央函釋，若不合法就不編列。

苗栗縣議員陳品安。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員陳品安。記者劉星君／攝影
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衛生所苗栗縣衛生局

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