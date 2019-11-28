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桃市花450萬元辦客家短片培訓計畫 點閱率低落挨批

2019-11-28 17:49聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市議會今天審查市府客家事務局預算，其中1筆客家短片培訓計畫編了450萬元，已經辦理5年，市議員舒翠玲認為，客家短片培訓計畫成效不彰，獲獎短片放在YouTube影音平台供人點閱，僅14人訂閱，點擊最多僅一千多次，認為客家事務局行銷不力，動議擱置預算，最後獲議會覆議通過。

該項客家短片培訓計畫已經連辦5年，今年影像作品透過「映像‧傳承2019桃園客家短片培訓計畫暨競賽」頻道名稱上傳至YouTube影音頻道，訂閱者14人，頻道上傳15個影片，影片最低觀看人次僅四十多次，多數短片觀看人次數百次，觀看人數最高也只有一千多人次。

國民黨籍議員舒翠玲今天審查時，認為客家短片培訓計畫成效不彰，並認為市府客家局行銷不力，要求客家事務局好好檢討，由於客家事務局明年持續編列450萬元客家短片培訓計畫經費，在聯席審查時提出擱置預算，並提出影音平台點閱成果強調「不是隨便亂擱置」。

民進黨議員蔡永芳幫忙緩頰，對舒翠玲動議擱置沒意見，但請客家事務局詳細說明該預算內容後再擱置，局長何明光表示，客家短片培訓計畫辦理5年，成效都非常好，主要向對客家文化有興趣的素人徵件之後，就會從頭開始輔導培訓拍攝，最後收件並評選得獎影片。

蔡追問有無短片放在客家電視台撥出？何明光說，雖沒有在客家台播映，但最後發表的得獎短片都放在YouTube供民眾觀看，蔡再問片子放了多少？點閱率多少？業務科長說明，今年有辦理人氣獎的影片有3000多人次觀賞。蔡要求提供影片成效，應該推薦到客家台播映。

客家局指出，客家電視台有來跟他們要客家短片，已經有規畫要播映，由於今年客家短片培訓計畫才剛辦完頒獎典禮，近日才將短片作品上傳YouTube，上傳天數不多，才會點閱率較低，客家局一定會再加強整體客家短片行銷宣傳。

市府客家事務局長何明光事後說明，本計畫為鼓勵學生及各界人士用影像記錄桃園客家人文故事，透過腳本徵件競賽徵得入選短片團隊，作為後續培訓種子隊伍，經由短片人才培訓計畫及導演陪拍制度，持續累積桃園客家映像創作能量。業界導師陪拍培訓後產出15件作品，再透過放映會播放產出的優質客家影像作品，向民眾行銷傳播客家文化。

桃園市議會今天審查市府客家事務局預算，其中1筆客家短片培訓計畫編了450萬元，已...
桃園市議會今天審查市府客家事務局預算，其中1筆客家短片培訓計畫編了450萬元，已經辦理5年，市議員舒翠玲認為，客家短片培訓計畫成效不彰，獲獎短片放在YouTube影音平台供人點閱，僅14人訂閱，點擊最多僅一千多次，認為客家事務局行銷不力，動議擱置預算，最後獲議會覆議通過。圖／取自YouTube網站
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