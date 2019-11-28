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竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32聯合報 記者郭政芬陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮長羅吉祥被控賄選，新竹法院上周宣判，依違反選罷法交付賄絡罪判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，羅吉祥將被停職，明天早上10點將進行鎮長交接典禮，將由羅吉祥的老婆張順朋代理。

羅吉祥於107年地方選舉中，因違反選罷法遭起訴，經新竹地方法院108年11月22日一審宣判違反選舉罷免法第99條第1項，處有期徒刑三年十個月，褫奪公權四年。本案依據選舉罷免法第117條的規定，自判決之日起，當然停止其職務。

據了解，針對縣鎮長停職，能夠代理的職權有秘書、參議、賢達人士等身分，近年五峰鄉、新豐鄉也發生鄉鎮長代理，則由縣府參議、秘書等中央官派過去，因此這次由賢達人士代理，地方今天也傳出不同的意見。

對此，新竹縣政府表示，縣府決定由對地方事務嫻熟及具有相當聲望的張順朋女士代理鎮長，以延續地方政務的推動。

縣府回應，基於鎮務延續考量，決定請張順朋擔任代理鎮長，尤其竹東鎮近期包括仁愛多目標立體停車場計畫、信義立體停車場、竹東客家音樂村、竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間等多項前瞻重大建設計畫需要延續推動，且該等計畫影響竹東鎮未來發展甚鉅，自須由適當人選代理竹東鎮長。

張順朋現年59歲，具有企業主管的經歷外，並擔任新竹縣議會議員助理多年，及擔任新竹縣青溪婦女協會第四屆理事長、新竹縣婦女社團領導人第19屆召集人、竹東鎮青溪婦女會第四屆理事長、竹東鎮婦聯同心會第四屆理事長等經歷，具有相當領導與行政經驗，對竹東鎮事務相當熟稔。

羅吉祥將被停職，明天早上10點將進行鎮長交接典禮，將由羅吉祥的老婆張順朋代理。記...
羅吉祥將被停職，明天早上10點將進行鎮長交接典禮，將由羅吉祥的老婆張順朋代理。記者郭政芬／翻攝
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張順朋代理將代理竹東鎮長。記者郭政芬／翻攝
張順朋代理將代理竹東鎮長。記者郭政芬／翻攝
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新竹選罷法

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