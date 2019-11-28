桃市府支持多元創業型態 打造微型創業新氣象

2019-11-28 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



為鼓勵青年創新創業，桃園市府青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請講座、創業諮詢、創業桌遊工作坊、更提供免費職人體驗「一日創業家」，吸引廣大民眾共襄盛舉，至現場充實創業知能。

桃園市長鄭文燦指出，桃園的商圈、小型創業者數量很多，是在地微型創業資源的匯集地，也是創業的好地方。

為讓青年瞭解創業歷程，進而實踐創業規劃，市府邀請中原商圈新興飲料品牌「茶學苑」創辦人，分享飲料製作技術和店舖管理能力；「SKIN皮革工作室」在職人體驗攤位，向青年分享手工藝的創業之道；在一對一創業諮詢的部分，市府也邀請「She’s服飾店」、「派派咖啡」、「班米美容美甲」及中原大學商業設計系教授黃文宗分享經驗，另也邀請「全家楊梅店」店長、「IKEA」提供創業空間規劃諮詢。

鄭文燦也分享，在擔任行政院新聞局長時，當時的勞委會曾針對女性推動鳳凰小額貸款計畫，支持年輕女性創業圓夢，而現在市府響應行政院，實施青年創業小額貸款，鼓勵年輕人在商圈、夜市或店面創業。