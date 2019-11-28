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桃市府支持多元創業型態 打造微型創業新氣象

2019-11-28 17:23聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

為鼓勵青年創新創業，桃園市府青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請講座、創業諮詢、創業桌遊工作坊、更提供免費職人體驗「一日創業家」，吸引廣大民眾共襄盛舉，至現場充實創業知能。

桃園市長鄭文燦指出，桃園的商圈、小型創業者數量很多，是在地微型創業資源的匯集地，也是創業的好地方。

為讓青年瞭解創業歷程，進而實踐創業規劃，市府邀請中原商圈新興飲料品牌「茶學苑」創辦人，分享飲料製作技術和店舖管理能力；「SKIN皮革工作室」在職人體驗攤位，向青年分享手工藝的創業之道；在一對一創業諮詢的部分，市府也邀請「She’s服飾店」、「派派咖啡」、「班米美容美甲」及中原大學商業設計系教授黃文宗分享經驗，另也邀請「全家楊梅店」店長、「IKEA」提供創業空間規劃諮詢。

鄭文燦也分享，在擔任行政院新聞局長時，當時的勞委會曾針對女性推動鳳凰小額貸款計畫，支持年輕女性創業圓夢，而現在市府響應行政院，實施青年創業小額貸款，鼓勵年輕人在商圈、夜市或店面創業。

另外，現場有乾燥花束、皮革鑰匙圈、美甲、飲品和雞蛋糕等5大攤位可免費體驗，同時邀請台灣企銀及勞動部勞動力發展署，教導如何申請「青年創業啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」，並結合桃園在地商圈，讓美食小吃、設計雜貨、時尚衣著的創業前輩，提供一對一的創業諮詢，讓想創業的青年，不只是體驗，還能學到開店營運方式。

活動現場有乾燥花束、皮革鑰匙圈、美甲、飲品和雞蛋糕等5大攤位可免費體驗。圖／青年...
活動現場有乾燥花束、皮革鑰匙圈、美甲、飲品和雞蛋糕等5大攤位可免費體驗。圖／青年局提供
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青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請...
青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請講座、創業諮詢、創業桌遊工作坊、更提供免費職人體驗。圖／青年局提供
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鄭文燦也捲起袖子體驗製作古早味雞蛋糕，將親手做的古早味雞蛋糕與市民朋友分享品嚐。...
鄭文燦也捲起袖子體驗製作古早味雞蛋糕，將親手做的古早味雞蛋糕與市民朋友分享品嚐。圖／青年局提供
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青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請...
青年局今日辦理「想開店?想創業?青年局是你的創業好夥伴」活動，現場有創業貸款申請講座、創業諮詢、創業桌遊工作坊、更提供免費職人體驗。圖／青年局提供
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