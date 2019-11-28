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港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

動員義消挺選舉造勢行政不中立？竹市議會藍綠交鋒

2019-11-28 16:41聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市民進黨立委參選人、義消總隊長鄭宏輝30日辦競選總部成立大會，國民黨市議會黨團今天質詢並辦記者會，指義消被強迫動員參加，不到會以公差勤務條例論處，質疑行政不中立；消防局指出，義消屬民間團體，無行政中立規範問題，消防局對義消自發性活動本於行政中立不予干涉，活動經費也無補助。

民進黨市議員李妍慧代表黨團反擊指出，義消是人民團體，並沒有行政中立與否的問題，義消重情重義，挺情義而非政治，要尊重民間團體的自主性及參與政治的權力，義消參與選舉行之有年，去年選舉不分黨派候選人都有義消挺，朱立倫參選總統時，時任全國義消總會長的王金平還幫忙辦義消造勢活動，選舉要公平理性，不要亂扣帽子抹黑。

國民黨市議員張祖琰、李國璋、陳啟源、陳慶齡對義消被動員參加鄭宏輝競總成立大會聯合質詢，並舉辦記者會指接獲義消反映被強迫動員參加，被迫選邊站，缺席還要以公差勤務條例論處，擔心是否會被秋後算帳，義消是協助救護救災，當天如果發生火災怎麼辦？

張祖琰等人質疑，義消由市府補助，參加選舉造勢沒有行政中立問題嗎？是否還會領出勤津貼嗎？ 希望市府勸導。市長林智堅答詢強調，市府一直保持行政中立，雖補助義消救災設備，義消屬民間團體，市府干涉反而行政不中立；消防局長李世恭也說明，義消出勤津貼要有救災事實才有補助，都經消防局審查。

新竹市議會國民黨團今天開記者會指義消被迫動員參加選舉造勢場合，質疑行政不中立。記...
新竹市議會國民黨團今天開記者會指義消被迫動員參加選舉造勢場合，質疑行政不中立。記者黃瑞典／攝影
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新竹市議會國民黨團今天開記者會指義消被迫動員參加選舉造勢場合，質疑行政不中立。記...
新竹市議會國民黨團今天開記者會指義消被迫動員參加選舉造勢場合，質疑行政不中立。記者黃瑞典／攝影
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行政中立新竹

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