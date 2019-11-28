動員義消挺選舉造勢行政不中立？竹市議會藍綠交鋒

2019-11-28 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市民進黨立委參選人、義消總隊長鄭宏輝30日辦競選總部成立大會，國民黨市議會黨團今天質詢並辦記者會，指義消被強迫動員參加，不到會以公差勤務條例論處，質疑行政不中立；消防局指出，義消屬民間團體，無行政中立規範問題，消防局對義消自發性活動本於行政中立不予干涉，活動經費也無補助。

民進黨市議員李妍慧代表黨團反擊指出，義消是人民團體，並沒有行政中立與否的問題，義消重情重義，挺情義而非政治，要尊重民間團體的自主性及參與政治的權力，義消參與選舉行之有年，去年選舉不分黨派候選人都有義消挺，朱立倫參選總統時，時任全國義消總會長的王金平還幫忙辦義消造勢活動，選舉要公平理性，不要亂扣帽子抹黑。

國民黨市議員張祖琰、李國璋、陳啟源、陳慶齡對義消被動員參加鄭宏輝競總成立大會聯合質詢，並舉辦記者會指接獲義消反映被強迫動員參加，被迫選邊站，缺席還要以公差勤務條例論處，擔心是否會被秋後算帳，義消是協助救護救災，當天如果發生火災怎麼辦？