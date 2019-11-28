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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

苗栗選將假日衝一波 座談拜票成立後援會各顯神通

2019-11-28 15:59聯合報 記者范榮達／即時報導

選舉腳步越來越近，選將假日跑場爭取支持，民進黨苗栗縣立委第二選區參選人徐定禎青年後援會昨天舉辦「客庄青年論壇」，同黨立委第一選區參選人羅貴星到場，邀請民進黨新竹市長林智堅及立委余宛如談客庄苗栗青年返鄉就業及產業問題。

林智堅分享文化創意的成功經驗，讓年輕人樂於返鄉參與城市的再造，余宛如則分享在國會推動「青年創業」及「地方創生」，讓青年能踴躍返鄉，改變自己的城市。

羅貴星昨天並成立三義競選總部，大批支持民眾參加，羅貴星表示，他準備好了，一選區8鄉鎮的服務團隊也準備好了，懇託鄉親支持，改變苗栗的未來。

國民黨一選區立委參選人陳超明今天一早到苑裡及山腳市場，由苑裡鎮長劉秋東、苗栗縣議員張顧礫等人陪同，一一向鄉親懇託，陳超明說，每一次握手都可以感受到鄉親的熱情及期許，苑裡總部將於12月1日成立，他會做事繼續拚！

國民黨二選區立委參選人徐志榮今天成立苗栗縣青溪協會、後憲、三軍軍事院校校友會後援會，青溪理事長徐連斌、後憲理事長林金湧及三軍軍事院校校友會長陳劍，分別致贈好彩頭、包子和粽子，苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、楊明燁、鄭聚然等人到場致意，徐志榮允諾繼續努力為苗栗打拚、為軍士官兵的權益發聲。

無黨籍一選區立委參選人朱英濠海線8鄉鎮跑透透，插旗、懸掛看板，爭取選民認同；無黨籍二選區立委參選人温俊勇則推出文宣， 主張致力推動地方重症與癌病醫療產業鏈，結合餐飲觀光，度假式醫療與診治照護，大型醫療院所主動爭取設點，而不是淪為選舉口號。

民進黨苗栗縣立委第二選區參選人徐定禎（左二）青年後援會昨天舉辦「客庄青年論壇」，...
民進黨苗栗縣立委第二選區參選人徐定禎（左二）青年後援會昨天舉辦「客庄青年論壇」，同黨立委第一選區參選人羅貴星（右一）到場，邀請新竹市長林智堅（左一）分享。圖／徐定禎提供
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國民黨苗栗縣第二選區立委參選人徐志榮今天成立苗栗縣青溪協會、後憲、三軍軍事院校校...
國民黨苗栗縣第二選區立委參選人徐志榮今天成立苗栗縣青溪協會、後憲、三軍軍事院校校友會後援會，氣氛相當熱絡。記者范榮達／攝影
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