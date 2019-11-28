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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

新住民語文入課綱 吸引越南電視台來台採訪

2019-11-28 15:44聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

108新課綱今年正式上路，將包括越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓及柬埔寨等東南亞7國官方語言納入語文領域，桃市以越南語選讀狀況最為踴躍，越南國家電視台對此政策感到驚艷，透過桃園新住民通譯協進會聯絡台灣學校協助拍攝、深入瞭解實施現況，更大方表示願意提供補充教材給學校使用。

越南國家電視台國際頻道(VTV4)正在進行《回歸之日》節目拍攝，其中一個部分在講述20多年來，越南人在台灣生活、工作的故事，包括在台灣的越南人面對的困難、越南新二代的母語教與學等，擔任教育部108課綱委員的東安國小校長黄木姻表示，電視台選擇台灣有跡可循，因新住民及新二代台灣是第一個將新住民語言融入課綱的國家，加上台灣的越南新住民及新二代人口眾多。

至於為什麼選擇東安國小進行拍攝？黄木姻說，東安國小700多位學生當中有140多位是新二代學生，比例相當高，不僅如此，東安國小在課綱尚未推行前，已在課餘、假日等時間推行新住民語言課程長達8年，讓學生接觸不同語言。

學生宋子青是標準新二代，爸爸是台灣人、媽媽是越南人，在家裡會使用越南語和媽媽溝通，寒暑假回越南探望外公外婆也會用簡單的詞彙和句子問候在越南的親人，更會將學習到歌謠唱給外公外婆聽，宋子青說，感受到與媽媽家鄉感覺又更親近。

學生林欣翊的父母則都是台灣人，一開始是因東安國小成為桃園市推動新住民語文前導學校之一，因好奇而選修越南語，在學習的過程中發現越南語文很有趣，當越南國家電視台記者問及對學習越南語的感想時，林欣翊還說以後想去越南看看，學語言就是要出國實用，黄木姻笑說，這句話從7歲孩子口中說出來，相當可愛。

108新課綱今年正式上路，語文領域中納入東南亞7國官方語言，越南國家電視台對此政...
108新課綱今年正式上路，語文領域中納入東南亞7國官方語言，越南國家電視台對此政策感到驚艷，聯絡台灣學校進行拍攝、深入瞭解實施現況。圖／桃園市教育局提供
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108新課綱今年正式上路，語文領域中納入東南亞7國官方語言，越南國家電視台對此政...
108新課綱今年正式上路，語文領域中納入東南亞7國官方語言，越南國家電視台對此政策感到驚艷，聯絡台灣學校進行拍攝、深入瞭解實施現況。圖／桃園市教育局提供
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越南新住民

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