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仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯」，雖然美景如畫，但市府農業局今天疾呼要遊客「腳下留情」，因發現現場部分遊客未依行進方向進出，踐踏仙草花還踩出通道，甚至有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，讓人看了相當不捨，希望民眾發揮公德心維護美景。

桃園市仙草花節去年初登場，就受到廣大遊客好評，吸引眾多網美爭相打卡拍照，市府今年擴大舉辦，從原先1.5公頃仙草花種植面積擴大到5公頃，還精心規畫「奇幻仙境區」、「夢幻仙境區」及「花漾仙境區」3大特色展區，23日起開展為期16天，每天都湧入大批人潮。

市府農業局指出，主辦單位為讓民眾可以拍出如普羅旺斯花海般絕景，特別開放上湖派出所旁「3號展區」供民眾進入拍照，連日來湧入數十萬人賞花取景，但市府人員發現部分遊客未照規定行進，踐踏、碾壓仙草花狀況頻頻，憂心如此的絕美花海恐將提前消失。

農業局舉例，部分民眾未依行進方向進出，直接橫跨仙草花田踐踏仙草花，將原無過道的仙草花田擅自踩出過道，更有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵直接枯萎脫落；身為活動總督導的副秘書長邱俊銘今天也特別呼籲遊客一同發揮公德心，並互相提醒，互相尊重，共同維護「桃園仙草花節」。

今年桃園仙草花節以「花漾楊梅仙境遊」為主題，主要栽種桃園區農業改良場歷時25年育成的仙草新品種「桃園2號」，又名「香華」，香氣濃郁，不僅開花絕美，搭配料理更是美味，邱俊銘也說，桃園近年推動農業產業轉型，尤其針對「一區一花卉」推動各區特色大型花卉活動，帶動桃園休閒農業發展，歡迎民眾把握時間來到楊梅賞花，感受浪漫絕美景色。

桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯...
桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯」，雖然美景如畫，但市府農業局今天疾呼要遊客「腳下留情」，因發現現場部分遊客未依行進方向進出，踐踏仙草花還踩出通道，甚至有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，讓人看了相當不捨。圖／桃園市農業局提供
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桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯...
桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯」，連日吸引不少遊客拍照打卡。圖／本報資料照
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桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯...
桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯」，雖然美景如畫，但市府農業局今天疾呼要遊客「腳下留情」，因發現現場部分遊客未依行進方向進出，踐踏仙草花還踩出通道，甚至有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，讓人看了相當不捨。圖／桃園市農業局提供
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桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯...
桃園市楊梅區近年辦理仙草花節，大片的紫色花海的唯美浪漫，被譽為「台灣版的普羅旺斯」，雖然美景如畫，但市府農業局今天疾呼要遊客「腳下留情」，因發現現場部分遊客未依行進方向進出，踐踏仙草花還踩出通道，甚至有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，讓人看了相當不捨。圖／桃園市農業局提供
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