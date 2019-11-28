捐二手相機做公益 開啟尖石鄉孩童全新視野

2019-11-28 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



捐出二手相機，開啟偏鄉孩童全新視野！新竹豐邑喜來登關懷偏鄉孩童，規劃第二屆「用EYE看世界」公益活動，從11月28日起至明年1月17日，為新竹尖石秀巒國小學童募集二手相機，並在明年度新學期舉辦7堂攝影教學課，教導小朋友透過相機鏡頭捕捉山巒及家鄉的生活足跡。

新竹喜來登執行長劉純芳表示，飯店的耶誕公益活動已邁向第9年，一直投入美學跟文化教育，像今年是募集相機，去年則是教導偏鄉孩童繪畫，用不同的媒材讓小朋友創作，記錄家鄉的美好。

她指出，現代人多用手機就能拍出美照，因此家中出現擱置舊相機，飯店在2016年就曾舉辦第一次募集相機的活動，當時收到128台二手相機，甚至還有遠從香港寄來的，許多小朋友也因此得到人生中第1台數位相機，並學會使用相機記錄生活。

這次的「用EYE看世界」公益活動，與攝影博覽會「WONDER FOTO DAY」及世界和平會共同舉辦，為秀巒國小募集二手相機、安排攝影教學，讓尖石孩童記錄山巒裡的動人故事。

活動第一階段為「二手相機募集」，即日起至明年1月17日，邀請民眾將拍攝、錄影功能正常的「數位相機」與相機配件寄至新竹喜來登，並完成填寫線上募集單(表單網址：reurl.cc/Va08en)。