桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



落實公共化托育政策，桃園市第一個企業與市府合作的非營利幼兒園「桃捷非營利幼兒園」歷時一年半規畫建造，今年9月開學招收136名學齡前孩童，成為桃園第19家非營利幼兒園，不僅寒暑假也持續提供服務、留園可至晚上7點，較公立幼兒園彈性外，每月費用更僅需3千5百元。

桃捷非營利幼兒園將桃捷員工餐廳部分1、2樓空間改建成非營利幼兒園，教室內部設計融入機場捷運車廂和軌道意象，以教室為捷運車廂，並在教室地板畫線作為軌道，市長鄭文燦今日出席揭牌典禮前，也到教室內與小朋友們玩起「捷運遊戲」，場面相當溫馨。

鄭文燦致詞時問小朋友知道市長小時候讀哪裡嗎？小朋友大聲回「桃捷」，更是笑翻在場所有人，小朋友更回贈一張貼滿親筆繪製市長人像的大海報送給鄭文燦，鄭文燦非常地開心收下，更說要回去拍起來上傳臉書。

鄭文燦表示，桃捷非營利幼兒園的成立，是由教育局補助經費1千5百萬，再經桃捷公司代辦工程和相關軟硬體設備，用桃捷員工餐廳部分1、2樓空間改建而成，鄭指出，非營利幼兒園和公立幼兒園不同的是，寒暑假不休園，且孩子可以留園至晚上7點，收費部分從每月5千元降至3千5百元，與公立幼兒園收費標準僅差距1千元。