苗栗縣保育桌曆丘璦珍創作石虎當封面 不到2小時秒殺

2019-11-28 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣農業處連續多年推出保育桌曆，2020年的保育桌曆，以畫家丘璦珍創作的石虎為封面，今正式推出，民眾只要填問卷就送桌曆，限量100名，問卷上線不到2小時，隨即秒殺，農業處長陳錦俊說，將研議是否加碼。

苗栗縣畫家丘璦珍將她創作的石虎畫作免費授權給縣府，農業處今年推出2020年保育桌曆，就以丘璦珍創作的石虎當封面，象徵保育推廣需要在地民眾支持與認同。

2020年保育桌曆內容豐富，紀錄苗栗縣農業處生態自然保育科今年推展業務的內容，包括，友善石虎的努力、老樹保存、生物多樣性保育及招募培訓生態保育志工、推動設立後龍鎮過港貝化石層地質公園，維護管理苗栗縣重要自然地景等。

今天活動正式上線，民眾線上填寫問卷，就可以有機會獲保育桌曆，問卷內容都是農業處推動生態保育相關小常識，名額100名，今天8點正式上線，不到2小時，100名額就額滿，縣府在12月10日公告領獎名單，12月11日開放民眾來領取。