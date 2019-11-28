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新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市立動物園12月28日開幕，市府規畫悠遊卡、文青米粉、馬卡龍繽紛月曆、桌曆、動物造型立體書籤等限量紀念品，還與義美、森永製菓合作推出動物園主題包裝的「開園限定」巧克力泡芙與經典牛奶糖，限量紀念品只送不賣，搭配開園系列活動陸續公布，詳情可鎖定新竹市新鮮事臉書粉絲專頁與新竹市政府Line@帳號。

市長林智堅指出，動物園開幕活動主視覺用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現「城市動物島」主題，相關紀念品皆以此理念，提供年輕設計師發揮舞台，也與優質食品企業合作，並擴大在地傳統米粉業者參與，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，與大家一同慶祝市立動物園的重生。

市府行政處長白舒樺指出，，市府與義美食品、日商台灣森永製菓合作，推出客製化，以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等動物為包裝的義美泡芙，還有復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖，挑選大眾童年最經典的遠足點心，喚起大家在市立動物園的開心回憶。

市府指出，已推出動物園紀念品的沖泡式米粉採用文青風的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案；桌曆與月曆皆為採用城市動物島主視覺與馬卡龍配色，每月份選擇一隻動物作為主角，並附上動物小知識，兼具實用、美學設計與教育意涵。

其他開園限量小物會陸續推出，包含動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤等等，市府指出，各項限量紀念品只送不賣，配合各項活動贈送，例如參與12月中旬登場的新竹講-城市美學8堂課市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得等，開幕當天森永製菓會也會舉辦活動，現場好禮不間斷，千萬不能錯過。

新竹市府配動物園開園推出牛奶糖等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
新竹市府配動物園開園推出牛奶糖等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
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新竹市府配動物園開園推出桌歷、米粉等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
新竹市府配動物園開園推出桌歷、米粉等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
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新竹市府配動物園開園推出桌歷、米粉等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
新竹市府配動物園開園推出桌歷、米粉等限量紀念品，只送不賣。圖／市府提供
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動物園新竹月曆

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