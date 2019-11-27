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陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部...
苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部成立造勢活動，「神力女超人」立委許淑華（中）站台。記者劉星君／攝影
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苗栗縣第一選區立委參選人國民黨爭取連任立委陳超明，今晚在銅鑼火車站前，舉行銅鑼競選總部造勢晚會，陳超明邀請「神力女超人」立委許淑華站台、列國民黨不分區名單排名第一立委曾銘宗、國民黨副主席郝龍斌等人到場支持，現場高喊「凍蒜！凍蒜！」

許淑華說，她今天來有兩個身分，一個是韓國瑜的分身，她擔任韓辦的副執行長，韓國瑜曾跟她說過，苗栗的鄉親很熱情。今天她來也代表韓市長感謝各位，希望明年能大獲全勝。

許淑華說，第二個身份她自己也在參選，來為好同事陳超明加油打氣，互相拉抬。陳超明委員在立法院有「陳大砲」之稱，質詢時總是砲火猛烈，對準民進黨，說話有很幽默，但是內容具體，對苗栗縣發展很了解。

許淑華誇讚陳超明的問政風格，「用非常輕鬆幽默方式，反應又很快，每次都讓行政院長回答不出來」，在立法院也攜手合作，互相幫忙，互相連署。

許淑華說，這次不分區立委名單，多少有遺珠之憾，也會有一些可以檢討空間，但也懇託大家，讓國民黨在立法院有更多席次，捍衛大家，保護大家。

苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、議員韓茂賢等人都站台支持，陳超明今晚舉行銅鑼競選總部成立大會，是第一選區8鄉鎮市的第一個成立的競選總部，11月30日在造橋、後龍、12月1日分別在苑裡、西湖，12月7日成立竹南競選總部，屆時韓國瑜也將到場。

苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部...
苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部成立造勢活動，「神力女超人」立委許淑華（中）站台，大家高喊「凍蒜」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部...
苗栗縣第一選區國民黨爭取連任立委參選人陳超明，今晚在銅鑼火車站前舉行銅鑼競選總部成立造勢活動，邀請國民黨副主席郝龍斌（右二）、立委曾銘宗（左三）、苗栗縣長徐耀昌（右三）到場支持，大家高喊「凍蒜」。記者劉星君／攝影
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陳超明韓國瑜許淑華2020選舉2020選舉苗栗縣立委郝龍斌

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