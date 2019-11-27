小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25 中央社 苗栗縣27日電



苗栗縣西湖鄉是全台少數無超商鄉鎮，近來終於有業者進駐，27日起試營運，預計12月初正式開幕，在鄉間引發高度討論。（民眾提供）中央社 分享 facebook 苗栗縣西湖鄉是全台少數無超商鄉鎮，近來終於有業者進駐，一間全新裝潢完成的「小七」今天起試營運，在純樸鄉間引發高度討論，不少鄉親滿心期待，為生活帶來更多便利。

台灣超商密度堪稱世界數一數二，不少外籍人士在台灣生活都大讚十分方便，不過苗栗縣西湖鄉過去長久以來，全鄉找不到一間便利商店，直到近日，苗119線上一間店面掛起了醒目「7-11」招牌，成為鄉民討論焦點，有人高喊「終於」，也有人說「回娘家要特別去光顧一下」。

西湖鄉這間「小七」門市，裝潢大致完成，今天起試營運，業者透過臉書地方社團公告，12月7日正式開幕，未來營業時間並非24小時，暫定從上午6時30分至晚間10時30分。

西湖鄉長高阿賜說，業者是來自苑裡鎮一對邱姓夫婦，透過西湖鄉友人引薦，決定到此展店，租地開設鄉內首間超商，未來鄉民要繳費、繳稅、網購取貨、臨時想買個飲料點心、便當，都更方便，「很多人今天已經等不及去買杯咖啡」。

高阿賜指出，西湖鄉是傳統農業鄉，也是縣內第2個長壽鄉鎮，近7000名人口中，逾2成是65歲以上銀髮族，生活簡單純樸，「晚上8、9點多半已準備就寢，沒什麼夜生活」，過去業者或許考量在地生活型態與消費需求，進駐意願不高。

高阿賜說，近年農村休閒產業蓬勃發展，每逢假日吸引不少人潮、觀光客湧入，加上這間門市距離鄉公所不到200公尺，西湖分駐所、戶政事務所、圖書館、農會等機構就在周邊，相信客源不是問題。至於外界好奇，超商進駐後，對於在地傳統雜貨店是否帶來衝擊，他認為兩者訴求客群、販售品項有所不同，影響應該不大（編輯：吳協昌）。