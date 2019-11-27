蔡英文桃市南區競總將開幕 市府提前鋪路還重鋪遭質疑

2019-11-27 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



蔡英文總統競選連任在桃園分設北區、南區各1處競選總部，12月1日熱鬧開幕，小英、副手人選賴清德都將參與，但市議員魯明哲今在議會審查市府養工處預算時，質疑南區競總周邊的中壢復興路路平工程竟3天內重鋪2次，如此高效率啟人疑竇，並批競選總部12月1日開張，竟前1天中午12點就要封路，「連我都不敢這樣搞」，令人質疑。

為此工務局解釋，施工品質不好才重鋪，養工處則表示，道路管制時間主要是以12月1日當晚為主，其餘時間主要是預借性質，讓廠商進出架設舞台或撤場使用，實際封路會保留彈性。

桃園市議會近日聯席審查市府明年度預算，適逢總統立委選舉，部分審查預算項目也成了選舉攻防話題，市議員徐玉樹審查市府水務局推動水患自主防災社區計畫，就質疑此計畫效益何在，更不該成為輔選經費，市議員魯明哲審查養工處編列中壢銀河水岸亮點改造計畫，也質疑最近的工程現況有為選舉量身訂做嫌疑，雖然局處首長否認，但經費仍雙雙遭到擱置。

魯明哲說，中壢區復興路日前鋪路，但民眾抱怨，上周二才全面刨鋪，但周五半夜就又有機具進駐重新刨掉鋪過，「擾民擾兩次了」，由於路段鄰近小英競選總部地點，他也不禁質疑，「有哪條路昨天剛鋪完，第二天就派工檢驗，再隔兩天又馬上刨鋪過的？」魯認為工程包含人行道與水溝改善等，此段鋪路情況並非常態，也難怪地方有所質疑。

市府工務局長賴宇亭現場解釋，是因為廠商施工品質不好，「做不好就是要重鋪鋪好」；養工處事後也回應，該處在執行銀河水岸亮點計畫，廠商施作復興路鋪平收尾工程時，因當天降溫又風大，監造人員隔天發現路面膠結狀態不好，亦有碎石情形，因此回報後要求廠商改善，並強調僅是面層刨除重舖，未連底層都重舖，由廠商吸收成本，市府不用再出錢。

至於議員質疑鋪路是否與選舉有關？養工處道路行政科長謝馥揚澄清，只是時機湊巧，其他路段也在同步進行施工改善，至於封路申請在桃園也相當普遍，養工處轄管市道與區道，只要接獲單位提出封路需求，都會會勘並取得當地里長、警方與交通局等單位同意才許可，不分單位與政黨，該處也有其他黨派申請封路過。

因應辦理小英南區競選總部開幕，中壢區復興路（中美路與中央東路街口）將於11月30日中午12點進行道路管制至12月2日清晨6點，養工處強調，雖然道路管制時間長，但實際活動僅12月1日當晚為主，其他時間主要是預借性質，讓廠商進出架設舞台或撤場使用，實際封路會保留彈性。