新豐稻米產業文化季花海地瓜節 本周六起跑

2019-11-27 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



為期8天的新豐鄉108年度稻米產業文化季花海地瓜節，將本周六起跑，縣長楊文科、新豐鄉長許秋澤、農會理事長劉展維，今天在鄉公所舉辦的記者會中，邀請到新豐體驗農村傳統焢窯的趣味，在台15沿線五公頃的大波斯菊與向日葵花海留影，並到新豐紅樹林、池和宮、洋樓微旅行，這次活動結合在地農友、美食、工藝等商家共同參與，還有多項網路回饋活動，內容精彩豐富。

新豐鄉地瓜種植面積20公頃、年產100公噸，產值約2000萬，以台農57、66、72等品種最受歡迎。楊文科等人在記者會場品嚐地瓜麻糬、地瓜圓煮的甜湯和鹹湯圓，對香甜、口感又Q的新豐地瓜讚不絕口。讓他想起小時侯吃地瓜吃到怕，阿婆和媽媽就揉地瓜圓給小孩吃，今天吃起來別有一番滋味。

楊文科也表示，新豐、竹北有縣內最美的海岸，縣府將結合鄉公所全力打造出美麗的濱海休閒觀光農業帶，帶動產業和經濟，讓新豐賺大錢。

新豐鄉公所表示，11月30日登場的「花前月下」～花海藝景親子嘉年華，以及12月7日的「你農我農新豐遊」～返老還童焢窯趣，除了有一系列精彩表演，還包含草ㄚ粿、棉花糖DIY體驗、竹炮體驗、農事體驗、古早味童玩樂、爆米花吃到飽及農民市集等。