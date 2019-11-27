影／新豐與新屋自行車道斷點 地方會勘、欲打通最後一哩路

2019-11-27 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



竹縣新豐紅樹林自行車道全長約5公里，途經多處觀光休閒區與景點，然而在自行車道最末端與桃園新屋綠色走廊自行車道，有1公里的斷點，在地期望能串連，改善濱海觀光路網斷點與危險路段。立委邱泰源新竹服務處今天偕同新豐鄉縣議員吳傳地，邀請海洋委員會進行會勘，提出將桃竹濱海自行車道串連的整體規劃，為地方產業、觀光帶來生機。

此計畫自新豐鄉池和宮銜接紅毛港濱海自行車道、紅樹林自行車道等路線，並拓展濱海自行車道路線，跨越福興溪連接至桃園市新屋綠色隧道自行車道，規劃範圍自行車道全長約5.23公里。

立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯表示，新豐鄉公所日前提案工程計畫，在地議員吳傳地也向立委邱泰源提出構想，日前與海洋委員會聯繫上，並邀請今天到竹縣會勘，希望能改善新豐與新屋串連自行車道，畢竟每次騎到坡頭漁港的北邊後，就得繞路，非常危險，若能串連起來將非常重要。

吳傳地說，這是新豐自行車道「最後的一哩路」，他也提醒未來公所有機會爭取到中央款項，做好維護才是永續。竹縣第一選區立委候選人周江杰今天也陪同會勘，他表示，近年國內自行車運動廣受歡迎，這段若能串起來，將對地方觀光有許多助益，他也建議在坡頭漁港的這一段，也有一段延伸，希望有機會串連起來。

「很希望能帶來觀光與人潮！」新豐鄉公所主秘許秋鳳指出，新豐紅樹林自行車道途經國家級濕地新豐紅樹林生態保護區、坡頭漁港、觀海大道等，具有特色，往北的部分未來若可接起來，可途經百年在地石滬，一旁也有待活化的復興巡守站，可做為腳踏車中繼站，更豐富新豐海岸自行車道的人文景點。