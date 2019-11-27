客家崙坪地景園區啟用 日本受信所改造客家工藝館場

2019-11-27 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市觀音區崙坪文化地景園區今天上午落成開園，由桃園市長鄭文燦、行政院客委會主委會李永得等人共同揭牌啟用，前身是日據時代觀音受信所廢棄園區及神社、軍官宿舍遺址，市府都發局歷時近3年將該園區景觀整建煥然一新，鄭文燦表示，該園區包括客家工藝館、保留客家百工百業文化，好客食堂展現客家飲文化，平常做為客家文化教育、鄉親休閒活動場所。

觀音崙坪文化地景園區佔地5.9公頃，前身是日據時代觀音受信所，有日本軍官宿舍、神社、空中線木柱遺跡，市府由軍備局、國產署撥用土地後改造崙坪文化地景園區，在客委會補助經費下，市府都發展局長盧維屏親自監督歷時近3年整修大草坪坪、客家工藝館、好客食堂及保留神社、木柱及軍官宿舍樣貌，他說，明年完成成龜殼木構造大功告成，崙坪地景園區現在很有名，很棒園區，平常吸引閩客休閒及地方創生園區。

鄭文燦、李永得在大批在地鄉親見證下宣布園區啟用，鄭、李等人隨後參觀開幕首展的水顏木房魏榮明木工藝創作展，鄭文燦稱讚魏榮明將二手家具、廢木材，重新融入客家傳統、創新元素，將廢木材做成具質、客家主題特色、日本禪風家具，充分體現客家人愛物惜物、與自然共生觀念。他也表示萬能科大在好客食堂舉辦客家飲食文化展，呈現客家飲食文化內涵 。

鄭文燦表示，崙坪文化地景園區將原日本受信所廢棄場所整體修繕，留保存歷史，完成大草坪整修的崙坪地景園區，相繼舉辦地景藝術節、國際雕塑創作展，為推動桃園客家文化走入生活、連接在地，發展客家文創，市府至今推動客家色彩的公共建設近20個客家文化大建設，明年桃園地景藝術館將從雙連坡到崙坪地景園區舉辦，未來3年內計畫舉辦全球客家博覽會，可善用在地客家文化園區，希望將桃園打造為全球客家文化推動重鎮。