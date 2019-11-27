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竹市特教美術作品開展 「朋友們」展現友愛跨越障礙

2019-11-27 15:43聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市育賢國中學生王宏嘉從小不擅言詞，喜歡畫畫的他，以作品「朋友們」榮獲今年新竹市特教學生美術作品繪畫類第一名，雖然筆觸簡單，但卻能看出他與同學的真摰情誼，獲得評審青睞。副市長沈慧虹表示，在孩子的人生跑道上，創造不同的第一名，讓孩子在不同的舞台上都能發揮所長，讓竹市孩子一個都不能少。

新竹市108年特教學生美術作品展今天起11月至29日在市府大廳開幕，共展出89件特殊教育美術比賽前3名優秀作品，每幅作品的背後，都有這些孩子想說的故事，師長也鼓勵學生發表創作心路歷程，場面溫馨勵志。

其中王宏嘉的作品受到注目，育賢國中老師王玟琇表示，王宏嘉本來的主題是自畫像，但他希望將其他朋友們入畫陪伴，充滿友愛的氛圍，成就了作品，透過這幅畫作也可以看出，同樣的題材用在不同的孩子身上，他們會用另一個視角發揮自己的創造力，每個孩子都是獨特的，師長、家長都應給予尊重。

新竹市特教美術比賽與展覽已連續舉辦15年，提供特殊孩子一個自我展現的舞臺，教育處表示，特教學生美術作品展今起至29日於新竹市府大廳出展出，作品分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，約有683件作品參賽，選出各類組前三名共89件得獎作品展出。

新竹市育賢國中學生王宏嘉從小不擅言詞，喜歡畫畫的他，以作品「朋友們」榮獲新竹市1...
新竹市育賢國中學生王宏嘉從小不擅言詞，喜歡畫畫的他，以作品「朋友們」榮獲新竹市108年度特殊教育學生美術作品繪畫類第一名。圖／教育處提供
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學生嘗試向副市長沈慧虹介紹自己的作品。圖／教育處提供
學生嘗試向副市長沈慧虹介紹自己的作品。圖／教育處提供
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