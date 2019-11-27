竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市立棒球場正進行重建，市府與委外經營案最優申請人頂新集團頂禾公司議約中，未來將成為味全龍主場，市議員李國璋、劉崇顯今天都對契約草案提出質詢，希望市府爭取更多公益場次及回饋，市長林智堅表示，目前仍在議約階段，將彙整議員的建議，盡力向球團爭取。

市府投入超過8.7億元重建新竹市立棒球場，預計2021年下半年啟用，頂禾公司經評選後成為市立棒球場委外經營案最優申請人，市府教育處指出，市府正與頂禾議約中，預計12月底完成。

市議員李國璋質詢指出，棒球場委外契約草案規定的公益場次太少，每年只辦理至少10場次，每場次至少2小時，30人以上參與，許多學校棒球隊一練就好幾小時，雖然簡易棒球場整理得不錯，但畢竟非正式球場，希望市府多爭取公益場次時間。

李國璋也質疑定額土地租金偏低，且定額租金加增額土地租金如超過促參所定租金計算視為權利金，未來恐收不到權利金，市府財政處解釋，教育處規劃此案參考其他已實施的案子比照辦理，幾個BOT案委外如收取高額權利金，最後結果都不是很好，市府希望雙方都能共存。

市議員劉崇顯則舉新北市新莊棒球場為例，與竹市棒球場都是1萬人的規模，他說，富邦經營新莊棒球場，提供基層運動回饋金、球場更新等硬體投資，公益使用天數45天，周邊鄰里享優惠票價，球團負擔交通接駁成本，希望市府除固定權利金不能有太大落差，更要爭取更多回饋。

市長林智堅說，台中洲際棒球場1年租金76萬元，桃園棒球場交給Lamigo經營沒有租金，台南市立棒球場租金200萬元，雲林斗六棒球場45萬元，新莊球場120萬元，新竹市立棒球場租金計算有依委外經營參考公式。