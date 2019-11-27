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竹縣竹東、寶山12月3日停水6小時 預計影響逾8400戶

2019-11-27 14:28聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

台灣自來水公司第三區管理處辦理「108年寶山廠高壓主變壓器損壞更新工程前置作業」，自12月3日上午9點至下午3點，共計6小時停水〈含恢復供水時程〉。

停水區域包括竹東鎮二重里(雲南路、學府路)、三重里(學府東路、尖山路)、柯湖里(柯湖路三段)；寶山鄉寶山村(水仙路)、山湖村(山湖路) ，以上涵蓋範圍包括周邊巷弄、道路全部，共計影響8400多戶。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

竹東鎮、寶山鄉部分區域12月3日停水6小時，共計影響8400多戶。圖／聯合報系資...
竹東鎮、寶山鄉部分區域12月3日停水6小時，共計影響8400多戶。圖／聯合報系資料照
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