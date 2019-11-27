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石虎保育條例跨越黨派 徐耀昌：未來推動更有法源依據

2019-11-27 12:49聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣石虎保育自治條例三度送縣議會，議會改革連線成員與民進黨議員、國民黨團，各提一個版本，日前一讀通過。議會昨下午召開第四審查委員會會議，議員們經逐條逐字討論，歷時3個多小時，將兩版本合一推出共商版本，將送議會二、三讀。苗栗縣長徐耀昌說，能夠朝野協商得到共識，未來在推動更有法源依據。

苗栗縣議會今總質詢，苗栗縣石虎保育自治條例昨經第四小組審查委員審查時，經跨黨派協商，將由苗栗縣議會共推一個版本。徐耀昌說，談到石虎條例，縣府之前送兩次，這次能朝野協商，得到共識，也是保育類動物的福氣，能夠把石虎保育條例做有效整合後，未來推動更有法源依據，做更貼切的保育工作。

徐耀昌說，不管在農業、交通、工務、環保與消防等，會全盤努力。從山線、海線、中港溪、18鄉鎮市，都卯足全力來為自己的家鄉建言，未來還是一本初衷，一步一腳印把行政工作做好。

徐耀昌說，對未來保育類動物，法源有依據，在石虎保育自治條例之下，在行政運作上得以推動，要非常感謝議長大力督促之下，朝野協商順利取得共識，未來在法源上會繼續加強，對於保育類動物，不光是石虎，其他動物也會努力營造友善環境，共榮共存。

徐耀昌說，石虎是苗栗特色，有責任成為全國領頭羊，未來中央農委會也會重視，苗栗縣訂的石虎保育自治條例，將成為全國之最。

苗栗縣長徐耀昌（左）與議長鍾東錦。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左）與議長鍾東錦。記者劉星君／攝影
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石虎苗栗縣徐耀昌

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