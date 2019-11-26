3小時討論 苗縣議員曾玟學石虎保育法制化跨出重要一步

2019-11-26 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣石虎保育自治條例三度闖關縣議會，今議會第四審查委員會審查石虎保育自治條例，議員們歷時3小時，逐條逐字討論，針對有歧異字句，包括「棲地」、「生態專業團體」、「非營利團體」、「專家學者」與開發面積與新闢道路工程友善工法等，逐條溝通，最後議會改革連線與民進黨、國民黨團，兩版本併案商討出大家可接受版本，將送議會二、三讀，可望在本會期通過。縣議員曾玟學說「讓苗栗石虎保育法制化往前跨出重要一步」。

苗栗縣議會第四審查委員會成員，召集人林寶珠、韓茂賢與許櫻萍，委員有鄭聚然、張志宇、羅貴星、張顧礫、曾玟學與徐功凡，今天除許櫻萍未出席，全部都出席，鄭聚然在中途離開；議員陳品安、黎煥強到場旁聽。

國民黨團版本由議員韓茂賢提出、議會改革連線與民進黨版本由曾玟學等人提出。兩本版最大差異「石虎棲地」，國民黨版本強調「管人不管地」，條例內沒有提到棲地名詞定義，專家學者等定義也不同。

自治條例第二條，國民黨版本提到「本府農業處：輔導或委託非營利性團體…」；曾玟學等人版本「本府農業處：輔導或委託生態專業團體…」雙方對於「非營利性團體」與「生態專業團體」各有不同意見。韓茂賢認為，生態專業團體，只有特地幾家，就是要避免「球員兼裁判」，才以「非營利性團體」。雙方經討論，考量縣府執行時是否會窒礙難行，最後決定「非營利性團體、生態保育團體…」。

「石虎棲地」，雙方各退一步，改成「石虎可能出沒地區」；專家學者定義為「對石虎有研究、應具有公務人員任用資格或在國內大專院校任教者，或具行政院公共工程委員會專家學者資格者」。

雙方最大的爭議，對於縣府公共工程應採取專家諮詢和生態友善工法的面積距離規範。韓茂賢主張「開發面積兩公頃以上或新闢、道路長度為3千公尺以上」。曾玟學主張「開發面積一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上」。最後各退一步「開發面積1.5公頃，道路長度2千公尺以上，應在規劃初期及施工階段徵詢專家學者意見，採取對環境友善工法」，且不做經費限制。