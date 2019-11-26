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桃園航空城、台灣思科智慧創新應用中心啟用

2019-11-26 19:17聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在國發會主委陳美伶、桃園市市長鄭文燦、台灣思科總經理陳志惟，智慧及資通產業界代表及市府團隊等佳賓的見證下，在中壢高鐵特區聯合開幕啟用，展現亞洲．矽谷計畫在桃園的推動成果，並打造桃園成為智慧產業新聚落。

桃園市長鄭文燦表示，桃園擁有資通訊科技（ICT）產業的基礎，桃園航空城公司與台灣思科公司進駐並設立智慧創新應用示範中心，未來將強化桃園各產業在智慧城市的應用，連結在地科技夥伴，整合大數據、人工智慧與工業4.0，使桃園產業創新升級，共創物聯網的新時代，打造桃園成為智慧產業新聚落。

桃園航空城公司建置的智慧展示空間，展間規劃人臉辨識系統、智慧視訊會議室、多功能3D展示區、智慧感應展示區、互動拍照區等，並提供智慧會議室等空間，結合多元且智慧化技術，充分展現桃園航空城計畫未來的藍圖。

台灣思科智慧創新應用示範中心則攜手8大合作夥伴，展示新世代應用項目，包括智慧安防、智慧節能、智慧建築、智慧交通等解決方案，將共同打造在地創新創業生態系。

市長鄭文燦指出，桃園致力發展3支箭政策，包括「桃園航空城計畫」、「亞洲．矽谷計畫」、「前瞻基礎建設計畫」。桃園航空城計畫方面，明年將進入實質開發階段，因此，桃園航空城公司積極針對航空城產業專區進行招商，並規劃優先引進航太、國際物流、智慧車輛、綠能、生物科技與雲端運算等6大產業為主要招商目標。

此外，桃園航空城計畫也將帶動桃園國際機場效應，興建桃園國際機場第三跑道，提高機場運量，未來桃園國際機場第三航廈，也將引進新科技，朝向智慧航廈的方向運作。

鄭文燦也談到亞洲．矽谷計畫中，有不少智慧城鄉應用的示範計畫，其中在桃園有超過20個計畫，桃園不僅獲得「智慧城市論壇（ICF）」全球智慧城市TOP 1首獎，更在智慧城市應用上逐步展現成果。

例如，市府與思科合作，簽訂智慧互動球場創新應用合作備忘錄，擬將桃園國際棒球場打造成智慧互動球場，協助球場經營；此外，市府也建置虎頭山創新園區、馬達矽谷園區與未來的亞矽創新研發中心。

其中虎頭山創新園區第一期，已於今年6月開幕，並闢建資安物聯網中心、車聯智駕中心，打造自駕車、資訊安全、智慧製造等3大技術產業育成基地，並於半封閉場域進行自駕車測試。

亞矽創新研發中心預定於明年9月進行，分3期開發，並提供大小廠商進駐，打造桃園版軟體園區；而楊梅馬達矽谷園區刻正招商準備中；另外市府也規劃中原大學旁的中原營區，轉型成中原創業村，發展電商產業與工業4.0，未來市府會持續配合亞矽計畫，推動上述4個創新基地，並以智慧城市為主軸，推動更多創新應用型計畫。

鄭市長提及，台商回流首選城市為桃園，以高階製造與研發中心為主，共計39家廠商，投資金額約1538億元，將陸續取得廠房與土地，其建廠時程表多在3年內將完成，並以智慧城市為核心目標，對於台灣產業升級有其助益。

期盼未來中央與地方、政府與民間、既有產業與創新產業共同合作，讓台灣與桃園發展得更好。此外，在各類示範應用計畫方面，桃園也願意提供最好的場域，與各類科技夥伴合作，也希望大家多加支持與投資台灣。

此外，市府推動機場捷運A19站桃園會展中心，可提供600個展覽席次、以及容納約2000人的國際會議廳，相信能帶動更多產業能量。桃園航空城願景館現址，未來將改建成國際原住民族文化創意產業園區、原住民族電視台及桃園流行音樂劇場，預定明年上半年動工，開發新用途。

國家發展委員會主任委員陳美伶表示，政府推動五加二產業創新計畫，其中「亞洲‧矽谷」作為領頭羊，在去年物聯網產值超過1兆元，大幅成長超過20%，成績顯著，未來桃園航空城計畫將與五加二產業創新計畫產業結合，打造創新研發場域。

面對數位科技時代的來臨，以創新為引擎，以市場經濟為載具的情況下，政府致力提供良好的環境培育新創產業，讓新創產業發揮所長。陳美伶主委表示，去年國發會推動通過外國專業人才延攬及僱用法，吸引國際優秀人才來台，截至目前為止約近500個優秀創業家來台。

此外，感謝桃園市府提供年輕族群良好的創業空間，均衡台灣發展，也感謝思科投資台灣，培力相關人才，讓世界看見台灣邁向數位經濟的成果，也期許未來市府、桃園航空城公司與台灣思科公司合作順利，共創台灣經濟三贏的局面。

台灣思科總經理陳志惟表示，亞洲‧矽谷計畫對資訊廠商是一件幸福的事情，近年來思科致力於全球智慧城市創新應用推廣，成立思科智慧創新應用示範中心，不僅能展現先進智慧城市的應用，更與在地夥伴鏈結，共同驗證台灣科技產業的研發成果，加速產業生態系的完整性。

陳志惟表示，台灣思科將打造國際品牌，提供國際ICT整合場域與能力，未來台灣思科也會持續投資桃園，參與國家計畫，提供豐沛的創新科技資源與人才匯集效益，讓台灣品牌打世界盃指日可待。

桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用...
桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用，展現亞洲．矽谷計畫在桃園的推動成果。記者張弘昌／攝影
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桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用...
桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用，展現亞洲．矽谷計畫在桃園的推動成果。記者張弘昌／攝影
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桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用...
桃園航空城新辦公室、台灣思科智慧創新應用示範中心，今天在中壢高鐵特區聯合開幕啟用，展現亞洲．矽谷計畫在桃園的推動成果。記者張弘昌／攝影
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