苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣石虎保育自治條例三度送交縣議會，這次由國民黨團、議會改革連線（民進黨、時代力量等）各自提出一個版本，日前兩版本一讀通過，今下午召開第四審查小組會議，歷時3小時，全程開放媒體旁聽，經逐條逐字討論，雙方拋開意識形態，以保育石虎為前提，將兩個版本結合為大家共商討論版本，全案之後將送交議會二、三讀，可望通過在本會期通過，屆時將成為全台第一個針對單一物種設立的自治條例。

國民黨團版本由國民黨議員韓茂賢提出，議會改革連線（民進黨、時代力量）由時代力量議員曾玟學的人提出。兩版本差異，國民黨團的版本沒有提到任何關於石虎棲地、雙方對於縣府各級單位興辦工程的開發的公里數、與面積各有不同的想法，經過3小時討論後，雙方達成共識。

「石虎棲地」改為「本縣石虎可能出沒地區」；開發限制公里數與面積，韓茂賢主張「開發面積兩公頃以上或新闢、道路長度為3千公尺以上」。曾玟學主張「開發面積一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上」最後雙方各退讓一步，「達成本府進行開發面積1.5公頃，道路長度2千公尺以上，應在規劃初期及施工階段徵詢專家學者意見，採取對環境友善工法」。

會議開始後，審查小組成員之一國民黨議員徐功凡喊話，雙方撇開意識形態，將兩個版本合為一，提出一個縣議會版本，不要再重蹈上一次的情況「大家都是愛石虎」。雙方針對彼此版本協調、溝通，逐字逐句斟酌討論，歷時3個小時，擬定出議會共同推出版本，全案將提報縣議會送交二、三讀。

韓茂賢說，第四小組審查委員「創立民主政治典範，透過不斷協商、折衷」討論出大家可以接受版本，建立全台第一個石虎保育自治條例，彰顯議會對石虎保育的重視，大家理性討論。

韓茂賢說，最關鍵的是大家坐下來好好討論，大家都是愛石虎，都是可以協商，也不是敵人，都是理性溝通，務實討論，把所有可能爭執公開討論，開誠布公，才有這個結論，「我們比台中進步多了」。這個版本討論後，會邀請所有議員為提案人也是連署人，一起創造歷史。

議員曾玟學說，政治不是完全堅持自己理念就能達到目的，兩個版本一開始有很多歧異，從開議到現在，他不斷持續溝通討論，這次審議時，逐條討論，有退讓，也有不能妥協地方，最後大家各退一步。