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千葉縣議會日台親善聯盟訪桃 鄭文燦：最佳友好見證

2019-11-26 18:10聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一率千葉縣議會訪團到桃園參訪。桃園市長鄭文燦說，桃園和千葉是台日友好關係的最佳見證，各層面交流讓台日關係更密切、距離更接近。

鄭文燦首先對幾個月前，千葉接連遭受颱風、大雨侵襲造成的災情表達慰問之意。並表示自民黨前青年局長佐佐木紀今年8月底，率80位議員來訪，臼井正一也是訪團成員，當時參訪桃園忠烈祠（桃園神社）、桃園大圳、大溪四連棟，訪團對桃園日式建築留下深刻印象，讚不絕口，答應返日後向親友推薦桃園觀光。

鄭文燦表示，桃園和千葉是台日友好關係的最佳見證，在體育、文化、教育、公務等層面廣泛交流，讓台日關係更深切。訪問團此行前往青年事務局新明青創基地、國瑞汽車、大溪老茶廠、源古本舖等地，讓千葉縣議員更深入的認識桃園。明年2020東京奧運，千葉縣銚子市也有負責接待台灣代表隊的工作，希望屆時有機會再訪千葉。

臼井正一表示，千葉9、10月遇到颱風災情時，鄭市長、秘書處長顏子傑第一時間即送上慰問信函，雖然台日間沒有正式的邦交關係，但是頻繁的民間交流互動，也連接起彼此的橋梁，日後他也會在議會中，大力推動千葉縣高中生畢業旅行到桃園參訪，讓下個世代的日本年輕人藉此認識台灣，將台日友好的關係持續延續下去。

千葉縣議長阿井伸此行還轉交千葉知事森田健作感謝回函。森田健作信中提到，收到桃園市慰問信時，內心備感溫暖，千葉許多住宅雖受風災破壞，但已經成立災害修復重建本部，全力讓受災居民盡快恢復以往生活，本月底千葉縣職員也會到桃園，參加桃園楓半馬的體育活動。

市府秘書處處長顏子傑說，桃園和千葉都是國際機場所在地，雙方在2016年簽署友好交流協定之後，迄今交流熱絡。透過千葉縣議會日台友好親善聯盟的安排，讓議長、副議長同時出訪桃園，是非常難得的機會。除了與市政府進行交流之外，顏處長也特別安排多位桃園市議員，與千葉縣議會進行餐敘交流議會工作。

出席交流的議員有楊家俍、彭俊豪、謝美英、牛煦庭、簡智翔、簡志偉，市長鄭文燦、秘書長黃治峯、秘書處長顏子傑、教育局長高安邦、觀旅局長楊勝評及新聞處處長詹賀舜都出席。日本來訪貴賓包含千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一、千葉縣議會議長阿井伸也、副議長今井勝、議員信田光保、三澤智、小野崎正喜、日本千葉台灣商會會長鍾幸昌。

日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪大溪相撲場。圖／桃園市政府秘書處提供
日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪大溪相撲場。圖／桃園市政府秘書處提供
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千葉縣議長阿井伸也(左)轉交千葉知事森田健作感謝回函給鄭文燦（右）。圖／桃園市政...
千葉縣議長阿井伸也(左)轉交千葉知事森田健作感謝回函給鄭文燦（右）。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(左)率團訪桃園。圖／桃園市政府秘書處...
日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(左)率團訪桃園。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(前排左4)率團到桃園參訪。 圖／桃園...
日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(前排左4)率團到桃園參訪。 圖／桃園市政府秘書處提供
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桃園市議會議員楊家俍(後排中)、彭俊豪(後排左四)、謝美英(前排右二)、牛煦庭(...
桃園市議會議員楊家俍(後排中)、彭俊豪(後排左四)、謝美英(前排右二)、牛煦庭(後排右二)歡迎千葉縣議會日台友好親善聯盟來訪。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪大溪武德殿。圖／桃園市政府秘書處提供
日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪大溪武德殿。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪新明創新基地。圖／桃園市政府秘書處提供
日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪新明創新基地。圖／桃園市政府秘書處提供
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鄭文燦東京奧運台日關係

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