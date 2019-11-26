影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園「懸日」今天登場，下午4點半桃園區中正路、南平路聚集超過300人，都為捕捉季節限定的難得畫面，但當地路段並無天橋或至高點，民眾只能利用短短約50幾秒的綠燈時間，在斑馬線上拿起相機、手機猛拍，轄區警方出動多人維持交通，美景維持短短半小時，隨著日落人潮才逐漸散去。

懸日近年來在高雄青年路、台北忠孝西路廣為人知，這次輪到在桃園南平路登場，今天一早天氣轉晴、陽光露臉，下午4點開始中正路、南平路就湧現許多攝影愛好者、路過民眾，集中在十字路口的人行道上，紛紛望著即將落下的夕陽。

不過當地並無天橋，想要捕捉落日對準街道正中央的畫面，就必須走到馬路上，因此時間一到，兩旁人潮把握綠燈短短約50幾秒的黃金時間，從兩側一湧而上擠滿斑馬線，有不少路過的機車騎士、汽車駕駛也看傻了眼，警方也繃緊神經，頻頻用大聲公提醒「剩下最後10秒了喔，趕快離開」。

幾年幾年懸日在桃園知名度不高，今登場不少路過民眾見人潮聚集，紛紛好奇問「是在拍什麼？」還有人落日陽光刺眼花畫面，笑說「上次有這種經驗是在阿里山看日出」；不過美景當頭，現場傳出有1名女騎士趕著去上班和一旁轎車擦撞，所幸無人受傷也沒車損，雙方自行離去。

根據中央氣象局預測，桃園市桃園區南平路 （中正路以西），今天週二（26）至禮拜五（29日），傍晚約4點半至5點期間，在無雲遮下可以觀賞到懸日美景。

桃園警分局指出，現場中正路、南平路為交通要道，車流量極為龐大，為了避免民眾追看懸日影響交通或是發生危險，今天由轄區同安、埔子2間派出所派出18名警力，警方也彈性調整路口號誌秒數，於燈號變換前10秒即提醒民眾迅速離開道路。