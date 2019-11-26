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智慧創新中心進駐航空城 鄭文燦：升級桃園產業

2019-11-26 18:55中央社 桃園26日電

桃園航空城公司與台灣思科公司今天進駐航空城並設立智慧創新應用示範中心，桃園市長鄭文燦表示，桃園擁有資通訊科技基礎，未來將強化產業在智慧城市應用，共創物聯網新時代。

國家發展委員會主任委員陳美伶出席「亞洲．矽谷創新桃園」論壇暨桃園航空城、台灣思科智慧創新應用示範中心聯合開幕儀式致詞表示，政府推動五加二產業創新計畫，領頭羊「亞洲．矽谷」在去年物聯網產值超過新台幣1兆元，未來桃園航空城計畫將與五加二產業創新計畫產業結合，打造創新研發場域。

鄭文燦說，桃園市擁有資通訊科技（ICT）產業基礎，台灣思科公司進駐桃園航空城並設立智慧創新應用示範中心，代表桃園航空城計畫與亞洲．矽谷計畫的結合，未來將強化桃園產業在智慧城市的應用，升級桃園產業創新，共創物聯網新時代。

鄭文燦指出，亞洲．矽谷計畫有不少智慧城鄉應用示範計畫，其中在桃園市就有超過20個，桃園不僅獲得「智慧城市論壇（ICF）」全球智慧城市TOP 1首獎，更在智慧城市應用上逐步展現成果。未來市府會持續配合亞洲．矽谷，並以智慧城市為主軸推動更多創新應用型計畫。

台灣思科總經理陳志惟表示，思科智慧創新應用示範中心的成立，不僅展現先進智慧城市的應用，更鏈結在地夥伴驗證台灣科技產業的研發成果，加速產業生態系的完整性。台灣思科將打造國際品牌，提供國際ICT（資通訊科技）整合場域與能力，讓台灣品牌打世界盃指日可待。

航空城矽谷鄭文燦

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